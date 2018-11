Croacia - España: horario y dónde ver el partido de la Liga de las Naciones

Argentina: DIRECTV Sports Argentina y DIRECTV Play Deportes (16:45 horas)

Brasil: Esporte Interativo Plus, TNT Brazil y TNT Go (17:45 horas)

Chile: DIRECTV Sports Chile y DIRECTV Play Deportes (16:45 horas)

Colombia: DIRECTV Sports Colombia y DIRECTV Play Deportes (14:45 horas)

Estados Unidos: Galavision, ESPN+ y Univision Deportes En Vivo (11:45 horas Costa Oeste, 14:45 horas Costa Este)

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere (13:45 horas)

Perú: DIRECTV Sports Perú y y DIRECTV Play Deportes (14:45 horas)