Tello: “El fútbol ha condenado a los extremos”

Cristian Tello (Sabadell, 1990) era del Betis de niño. Ahora defiende a un equipo que visita el Camp Nou (16.15, beIN) defendiendo la idea de su entrenador, Quique Setién. Tello, que fue extremo del Barça, ahora es lateral en el Betis.

Pregunta. ¿Cómo sobrevive siendo tan vertical en un equipo de tanto toque como el Betis?

Respuesta. Me siento bien. Somos un equipo de mucho toque, con una idea clara de juego, pero a veces utilizamos ese toque para usar otras armas como mi velocidad. El toque nos define, pero tenemos más argumentos.

P. ¿Por qué no hay extremos?

R. El fútbol nos ha apartado un poco en el sentido clásico del extremo. Ya no quedan jugadores pegados a banda, buscando el regate y el uno contra uno, como yo hacía en mis inicios para encontrar el centro al área. El fútbol ha evolucionado y nos ha condenado a esa reconversión como laterales o carrileros. En mi caso está claro, o te adaptas o te quedas atrás. Es algo ya habitual, lo vemos también en Navas y Jordi Alba.

P. ¿Quién fue el primer entrenador que le puso de carrilero?

R. Paulo Sosa, en la Fiorentina. Haber jugado en otras culturas te hace ser más polivalente. Setién me ha puesto de carrilero y muchas de las cosas que me pide ya las sabía. En la Fiorentina me costó mucho porque tienes que aprender a defender. Yo estaba acostumbrado a que me siguieran y tenía que seguir yo al rival y defender los centros desde las bandas. A veces todavía se me hace raro defender en mi área. Lo bueno es que tengo mucho espacio para ir arriba. Eso sí, te exige tu mejor aspecto en lo físico.

P. ¿Y usted lo tiene ahora?

R. Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera, tanto en el aspecto físico como mental. Me ha faltado algo de continuidad para jugar más minutos, pero el entrenador es el que decide. Soy feliz en el Betis. Me gustaría asentarme aquí y ganar algo.

P. ¿Disfruta con el juego del Betis?

R. Disfruto mucho con nuestro estilo. Y creo que el resto de mis compañeros también. A un profesional le viene muy bien disfrutar en el campo. Es mejor tener el balón y no correr detrás de él. Así uno hace mejor su trabajo. Se le hace más fácil.

P. ¿El Betis está pagando alternar la Liga y la Liga Europa?

R. Nos está faltando ser más efectivos arriba. Ahí radican buena parte de nuestros problemas, en transformar todo lo bueno que hacemos. Este año la Liga está rara y me está sorprendiendo el nivel de muchos equipos.

P. ¿Qué papel tiene Setién?

“Por mucho que conozcas a Messi, te lo hace. Me hizo crecer, me mejoró”

R. Muy importante. El míster ha impuesto una forma de juego y nosotros creemos en ella. Lo entendimos a la perfección desde la pasada temporada. Somos un equipo alegre y disfrutamos con el balón. Setién es una persona muy cercana y que va de cara. Yo eso lo agradezco. Suena a tópico, pero la plantilla está encantada con él. La puerta de su despacho está siempre abierta.

P. Setién ha reconocido que motivó a Bartra para este partido diciéndole que algo habrá hecho mal para estar en el Betis después de haber jugado en el Barcelona y el Dortmund. ¿Con usted ha hecho lo mismo?

R. No sé si Bartra necesita esa motivación con respecto a un partido como este… Tampoco creo que haya sido un paso atrás para Marc venir al Betis. A mí no me ha dicho nada.

P. Guardiola dijo de usted que era una bala. ¿Lo sigue siendo?

R. Bueno, lo intento. Guardiola me subió al primer equipo, le tengo un respeto grande. Intenté aprender de él todo lo que pude.

P. Otro entrenador con el que jugó fue Lopetegui. En el Oporto y en la selección sub-21. ¿Qué le parece su despido del Madrid?

ampliar foto Tell, ante el milanista Lazalt. CRISTINA QUICLER AFP

R. Pues que el Madrid se ha precipitado echándolo. Es un grandísimo entrenador y acababa de llegar. Necesitaba su tiempo. Tiene una filosofía marcada y llega mucho al jugador. Me fue bien con él, su trato fue muy bueno. El Madrid requiere rendimiento inmediato y sus dirigentes se ponen muy nerviosos si no llegan los resultados. Insisto, se han precipitado con Julen. Hubiese sido un gran entrenador del Madrid.

P. Es posible que acabe encontrándose en la banda con Messi...

R. Sería una auténtica pesadilla. Conozco bien a Leo, pero por mucho que lo conozcas te lo hace. Ojalá no juegue y siga descansando de su lesión. Es el mejor. Jugar con Leo me hizo crecer en exigencia y creo que me mejoró individualmente. Sobre todo me ayudó a levantar la cabeza al llegar a la línea de fondo y saber que él llegaba. Era Messi el que te la pedía y había que dársela bien. Su figura te exigía.

P. ¿Cómo ve a este Barça?

R. No hacen el mismo juego de hace varios años. A mí lo que más me impresiona es su efectividad. Tienen mucho gol y eso soluciona todos los problemas. Se demostró ante el Rayo Vallecano.

P. ¿Qué ha supuesto para usted reencontrarse con Bartra en el Betis?

R. Pues una alegría enorme. Hemos estado juntos durante buena parte de nuestra carrera. Marc nos ha dado un salto de calidad y yo sabía que nos podía ayudar mucho. Tener un jugador como él nos enriquece. Nos hace mejores.

P. ¿Guarda la esperanza de volver a jugar en la selección española?

R. Sí, claro, pero entiendo que necesito un rendimiento más continuado en el Betis para lograrlo. Trabajo para ello, pero me falta continuidad para ir a la selección.