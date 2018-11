Valverde borra a Dembélé

Ernesto Valverde dejó a Dembélé fuera de la convocatoria de cara al partido del Barcelona ante el Betis. No hay parte médico, el delantero francés se queda fuera del duelo de mañana por decisión técnica. Después de que el preparador azulgrana le devolviera la titularidad el martes frente al Inter en San Siro, los jugadores del Barça tuvieron el día libre el miércoles. El jueves el delantero francés no se presentó en el entrenamiento. “Sufre una gastroenteritis”, explicó el club. El viernes no trabajó junto a sus compañeros y este sábado se quedó fuera de la lista de 19 jugadores. “¿Es un castigo?”, le cuestionaron a Valverde. “Cada uno lo puede interpretar como crea conveniente. No es un castigo, hago lo que creo que es mejor para mi club. El otro día fue titular y mañana no estará”, resolvió.

El jueves no fue la primera falta de disciplina de Dembélé. En el Barcelona se han cansado de sus reiterados retrasos en la llegada a los entrenamientos, de sus viajes sin pedir autorización al club y de no comprometerse con el trabajo del equipo. “¿Está en riesgo el futuro de Dembélé en el Barcelona?”, le insistieron a Valverde. “No tengo nada que comentar. Las cuestiones internas, son internas. Nosotros queremos ayudar a los jugadores a que sean mejores. Lo hacemos con todos, con Messi, con Suárez, con Dembélé… Esperamos que el equipo y el club, que ha hecho una gran inversión con él, se aprovechen de su talento”, subrayó el Txingurri.

El nombre del francés monopolizó la rueda de prensa de Valverde. “Hay un partido mañana”, recordó el técnico de Cáceres, que, sin embargo, nunca mencionó la palabra gastroenteritis. “Queremos que todos los jugadores que están en el equipo puedan dar su mejor versión, que impacten de manera positiva. Y, nuestra intención, es ayudarle en ese sentido. Esa es nuestra idea. Dembélé tiene un talento increíble”, sostuvo el entrenador blaugrana.

Vuelve Messi

Quien sí vuelve a la convocatoria es Messi. Se terminó la espera en el Barcelona. El argentino regresa a la lista, esta vez con el alta médica. Después de ver en la grada del Camp Nou las victorias ante el Inter (2-0) y en el clásico (5-1), el 10 miró en su casa el sufrido triunfo frente al Rayo Vallecano (2-3). No se quiso perder el viaje a Milán y se sumó a la expedición azulgrana cuando todavía no contaba con el alta médica. Sin embargo, se quedó en la grada de San Siro (1-1). Después de tres semanas de baja, las que había anunciado el comunicado médico después de sufriera una fractura en el radio del brazo derecho, el rosarino jugará, al menos un rato, ante el Betis. “Leo le ha perdido el miedo a la caída, al apoyo. Esto te lo tienes que quitar de la cabeza. En el partido no puedes pensar en un mal gesto. Te limita. Le he visto muy bien y él está seguro”, explicó el preparador del Barcelona.

Messi no es el único que vuelve. Después de 43 de baja y tras perderse nueve partidos, Umtiti regresa a la convocatoria. El central francés, que sufría problemas en el cartílago de la rodilla izquierda, esta semana había comenzado a trabajar junto a sus compañeros. El martes, como Messi, también había visto el duelo ante el Inter en la grada de San Siro. “Entendemos que todos los jugadores convocados pueden ser titulares sabiendo que después de un periodo de baja hay que ir con ojo”, explicó Valverde. Y analizó el duelo ante el Betis. “El año pasado vimos que es un equipo agresivo, que no te deja jugar y que quiere tener la posesión. Será ese tipo de partido en el que los dos querremos que el contrario no juegue”, concluyó el entrenador del Barcelona.