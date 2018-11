Alexa Moreno hace historia al ganar la primera medalla para México en el Mundial de Gimnasia

Alexa Moreno (Mexicali, 1994) hizo de sus gráciles movimientos su mejor presentación al mundo. La gimnasta mexicana deslumbró en el salto de potro en el Mundial de Gimnasia y se quedó con la tercera mejor marca de la competencia acaparada por la estadounidense Simone Biles. Moreno, tan criticada en su país por su aspecto físico, logró la primera presea para México en un campeonato de la especialidad.

Moreno se sobrepuso a los moldes de las gimnastas, evadía con su talento los supuestos cánones de cómo debe lucir una gimnasta. La mexicana estuvo bajo la mira cuando, en los Juegos Olímpicos de Río, México no podía ganar una medalla. Las críticas arrasaron con cada uno de sus deportistas y se ensañaron en Alexa Moreno por su apariencia y peso. En esos Juegos, los primeros para ella, terminó en el puesto 31 de 61 en el all-around. Los coléricos comentarios llevaron a su país a verse en el espejo de la discriminación. “La clase media tiende a ridiculizar y a estigmatizar a sus deportistas con fuertes dejos de clasismo, misoginia y racismo. Hay una tendencia a pensar: ¿cómo no vamos a perder si mandan a gente así”, opinó Sergio Varela, sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Dos años después, Alexa Moreno ha dado una lección.

“Eso no fue algo que yo esperaba que sucediera, pero los comentarios negativos no fueron relevantes”, dijo Moreno en entrevista con la Federación Internacional de Gimnasia. “Es sorprendente que mucha gente de muchos lugares me hayan apoyado”. La mexicana fue llamada por la empresa Nike para formar parte de una campaña feminista a favor del empoderamiento de la mujer.

Moreno celebra con su entrenador, Alfredo Hueto. V. Ghirda AP

En el más reciente Mundial, en Doha, Moreno logró una puntuación promedio de 14.508 tras sus dos ejecuciones. La mexicana estuvo a punto de arrebatarle la plata a la canadiense Shallon Olsen (14.516) en una noche en la que Simone Biles abultó su historial de éxitos –el decimotercer título en su carrera- con un imparable puntaje de 15.366.

Moreno ha sido entrenada por el español Alfredo Hueto, el hombre que descubrió y llevó a Gervasio Deferr a ganar tres medallas olímpicas en la gimnasia (oro en Sídney 2000 y. Atenas 2004; plata en Pekín 2008). Hueto ha trabajado en México desde el 2010 y ha seguido de cerca a las promesas mexicanas como Alexa Moreno y Daniel Corral.

“Mucha gente puede hacer gimnasia. Cada quien es diferente y cada quien tiene su especialidad”, dijo Moreno. “Me gusta mucho el hecho de que yo sea una figura positiva, en especial, para las niñas”, agregó la gimnasta que se estrenó en 2010 durante el campeonato llamado Pacific Rim en Melbourne, Australia. En su presentación ganó el bronce en el salto de potro. A nivel regional se ha colgado medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como en los Panamericanos en 2011.

“La gimnasia en México no es un gran deporte, pero es bueno hacerle saber que puede alcanzar un alto nivel. No somos un país extra”, advirtió Moreno. La gimnasia mexicana ha encontrado a su primera gran heroína.