Despedido el piloto que tocó el freno de un rival a 217 kilómetros por hora en el GP de San Marino

El futuro de Romano Fenati (Ascoli Piceno, Italia; 22 años), un piloto de gran talento, diez victorias en su palmarés, ganador de un gran premio dos carreras después de su debut en el 2012, subcampeón de Moto2 el año pasado y también indomable carácter, parece hoy difícil de imaginar. Fenati es el mismo piloto que decidió solucionar sus diferencias con un rival tocándole la maneta de freno en plena recta del circuito de Misano. Después de esa acción, que le valió una bandera negra durante el gran premio de San Marino, el pasado domingo, y una sanción ejemplar por parte de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), que decidió excluirle de las próximas dos carreras, su equipo, el Martinelli Snipers, ha anunciado su despido.

Y no es la primera vez que el corredor italiano es expulsado de una estructura del Mundial. Fenati, una de las jóvenes promesas que se entrenaba con Valentino Rossi en Tavullia, miembro de la academia de pilotos del campeón, fue despedido de su equipo, el Sky Team, dirigido por el propio Rossi, y expulsado de la Riders Academy VR46 en 2016. Ocurrió después de una carrera en que la ira del deportista acabó con una sonora bronca en el box. El equipo lo suspendió inicialmente por “un reiterado comportamiento que no está en la línea de las reglas de disciplina para un equipo”. Luego, lo excluyeron definitivamente.

El asesor del Marinelli Snipers Team de Moto2, Stefano Bedon, informó este lunes que el equipo había rescindido el contrato de Fenati “por la grave acción antideportiva realizada este domingo durante el Gran Premio de San Marino”. Fenati fue descalificado de inmediato de la carrera después de accionar el freno delantero de la moto de su compatriota Stefano Manzi para intentar ralentizarlo cuando este iba a 217 kilómetros por hora. El corredor se queda, pues, sin equipo, pues su estructura considera que su comportamiento fue “antideportivo, incalificable, peligroso y negativo para la imagen de todos”.

La nota añadía: “Con máxima decepción, debemos constatar que su gesto irresponsable ha hecho arriesgar la vida de otro piloto y no se puede perdonar de ninguna manera. Desde este momento, ya no participará en una carrera con el Marinelli Snipers Team”. Bedon concluyó su mensaje pidiendo perdón a todos los aficionados al motociclismo mundial, así como a los patrocinadores implicados en el proyecto.

El gesto antideportivo provocó, además, la reacción del equipo MV Augusta, un histórico que iba a volver a la competición 42 años después y con el que el piloto italiano había firmado un acuerdo para la próxima temporada. “Ha sido lo peor y más triste que he visto en una carrera de motos. Los deportistas verdaderos no actúan de esta manera. Si fuera Dorna, le impediría volver a competir”, consideró Giovanni Castiglioni, patrón de MV Augusta, la marca que todavía se asocia a la clase y los éxitos del mítico Giacomo Agostini y que ahora tratará de rescindir el acuerdo con Fenati. “Me opondré de todas maneras para pararlo. Eso no pasará, (Fenati) no representa los valores auténticos de nuestra compañía”, agregó Castiglioni.