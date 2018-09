GP de San Marino en directo, MotoGP, en vivo

Narrador deportivo

| Vuelta 7 | No va a ser hoy tampoco el día de Yamaha. Continúa el via crucis de la marca japonesa. Cal Crutchlow acaba de superar a Maverick Viñales. El de Figueres cae a la 6ª plaza y Rossi no pasa de la 8ª. De terminar así, el italiano perdería la segunda posición que ostenta actualmente en el campeonato.