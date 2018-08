MotoGP agotará las horas de luz en Silverstone para intentar competir este domingo si para de llover

Reunidos los jefes de los equipos al mediodía en Silverstone, una vez se había decidido aplazar el inicio de la carrera de MotoGP, previsto para las 11.30 hora local, por el estado de la pista, decidieron, puesto que no amainaba el temporal y consideraban imposible competir en esas condiciones –la pista empapada, con dificultades para frenar y mala visibilidad–, que lo mejor era esperar. Esperar para poder tomar una decisión definitiva sobre si celebrar las carreras este domingo si paraba de llover y el asfalto mejoraba. En cualquier caso, eso sí, asumieron que si no era posible competir este domingo (agotarían todas las horas de sol), no se aplazarían las carreras al lunes. El gran premio de Gran Bretaña se daría por cancelado y solo contarían para la clasificación las otras 18 carreras del calendario. Unos y otros aluden problemas de logística, además de a la existencia de un test privado programado por Yamaha el miércoles próximo en el circuito de Aragón.

Los precedentes más sonados fueron el aplazamiento de las carreras del GP de Qatar el año 2009 por fuertes lluvias, de modo que se tuvo que competir el lunes. Y los problemas vividos durante, también, el gran premio en el país árabe del curso pasado: se tuvo que suspender la actividad en pista del sábado pues corrían ríos de agua por la pista, pero el domingo se pudo correr sin problemas. Eso sí, después de que tuviera que retrasarse el inicio de la carrera 45 minutos por un chaparrón.

Reasfaltado el circuito de Silverstone y asumida la presencia, sorprendentemente, de tantos baches o más como había el curso pasado en una pista que las motos comparten con la Fórmula 1, la buena noticia era que el nuevo asfalto ofrecía un buen agarre. Las malas noticias llegaron con la lluvia, curioso en un país en el que sol asoma poco. Seguía respondiendo la pista a las gomas, ofrecía agarre, pero se presentaban otros problemas. Por ejemplo, por el hecho de que una buena cantidad de agua en pista dejaba a los pilotos con escasa visibilidad en las dos rectas, todo un desconcertante espejo de más de medio kilómetro. Además, se acumulaba mucha agua en determinadas zonas. Los charcos son peligrosos porque a todo trapo, a veces, es difícil advertirlos y porque, como ocurrió este sábado, pueden provocar aquaplanning y dejar inútiles los frenos, lo que llegó a generar en la última sesión libre momentos de pánico, además de la grave lesión de Tito Rabat.

“Es de las peores condiciones en las que he conducido en MotoGP”, declaraba Aleix Espargaró a MovistarTV después de realizar una vuelta de observación a la pista y de que la salida, prevista inicialmente para las 12.30, se retrasara. El problema, advertía, es que las zonas de peligro eran cada vez más, por eso resultaba imposible controlar la moto y se estimaba muy peligroso pensar en hacerlo en grupo una vez se apagara el semáforo para dar comienzo a la competición. No había parado de llover desde las 10.30 (09.30 en Gran Bretaña) aproximadamente. Fue justo después de finalizado el calentamiento de MotoGP, el primero circunstancialmente este domingo, cuando se arrancó a llover. Y no había dejado de hacerlo.

La solución de alternar los horarios de las categorías (primero MotoGP, luego Moto3 y finalmente Moto2) con la intención de que la meteorología diera una tregua a MotoGP fue una solución de urgencia que no tenía por qué salir bien. Los radares de lluvia enviaban mensajes muy claro, pero los organizadores quisieron intentarlo. “Adelantar la carrera es una medida a la desesperada. No es la solución, es una cuestión de suerte”, decía Dovizioso el día anterior. Fue una apuesta basada en las previsiones del tiempo –estas apuntaban a que no dejaría de llover una vez se rompieran los cielos– y en los trabajos de limpieza de la pista y de drenaje realizados durante la noche. Pronto se advirtió que no había sido suficiente.