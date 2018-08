MotoGP cambia de horario por temor a fuertes lluvias en Silverstone

La carrera de MotoGP abrirá el programa de hoy a las 12.30 (Movistar MotoGP), después se celebrarán las carreras de Moto3, a las 14.00, y de Moto2, a las 15.30. En Silverstone Jorge Lorenzo se llevó la pole pero se habló mucho más de las condiciones de la pista. La organización ha decidido cambiar los horarios de las pruebas después de comprobar que la pista no está en condiciones de aguantar otro chaparrón como el de ayer. El circuito británico, cuyo reasfaltado para este año ha recibido múltiples críticas de los pilotos, tiene muchos baches y no drena bien. La peligrosidad de la pista se puso en manifiesto en los libres de ayer, especialmente durante la cuarta sesión, este sábado a mediodía y en dos curvas (la siete y la once) que acumularon mucha agua.

En esa curva siete, precisamente, se cayeron hasta cuatro pilotos en un momento; uno de ellos, Tito Rabat, fue trasladado al hospital con fracturas de fémur, tibia y peroné. El estado de la pista ya obligó entonces a suspender la sesión, que ni siquiera se retomó, pues apenas quedaban unos pocos minutos. La organización y los comisarios en Silverstone destinaron más de media hora a intentar achicar agua de la pista para que pudiera celebrarse la sesión de clasificación.

Si llueve como lo ha hecho hoy en según qué momentos, sobre todo el final del cuarto ensayo libre, no se puede correr”, respondió tajante Márquez, el líder del campeonato, preguntado al respecto. “Había dos o tres curvas muy peligrosas en las que hacías mucho aquaplaning. Incluso circulando muy lento estuve a punto de caerme” añadía.