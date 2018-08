Lorenzo puede con todo, también con Márquez

Es sábado por la noche y Jorge Lorenzo se permite un diminuto trozo de tarta. Se celebra un cumpleaños en el hospitality de Ducati. Y el mallorquín se levanta, decidido, a por el postre. Un premio a un buen día. Una muestra de que la confianza está tan cargada como la batería de su Desmosedici. No, no ha hecho la pole,pero saldrá desde la primera línea de la parrilla. Suficiente para colocarse primero en tres curvas. Además, se sabe rápido, con un buen ritmo, capaz de ganar. Hace ya algunos meses que se entiende a las mil maravillas con su moto. Ha podido dominarla. Incluso cuando algunos en su propia casa le creyeron incapaz. Lo certificó con dos victorias consecutivas: en Mugello y en Montmeló. Remata con una tercera.

Porque puede con la Ducati y también podrá con Márquez, el chico al que mira con admiración desde que llegó a MotoGP, el chico al que se muere de ganas por ganar, su futuro compañero de equipo, el líder de la categoría, el que marca tendencia, el ritmo y el camino a seguir. Al que no teme. Porque sabe que puede con todo. Por eso, al finalizar la prueba, entre risas y felicitaciones, le advierte de que ese que acaban de disputar es “el primer duelo”. Porque confía en que vendrán más.

Ese primer duelo se lo llevó Lorenzo con una buena estrategia, un magnífico golpe de gas, todo su atrevimiento y la ayuda de su Ducati. Una moto que acostumbraba a pasearse por este circuito de Spielberg, de líneas rectas, veloz, el que más, y con muchos ángulos a la derecha en los que se impone la aceleración, magnífica en esta GP18. Como lo es su velocidad punta. La moto todavía no gira con la suavidad con la que le gustaría a Lorenzo, pero no era tan necesario el paso por curva en este escenario, donde, en cambio, decide la frenada. Y ahí no hay manera de imponerse a la Desmosedici. Ni siquiera con una Honda a los mandos de Márquez, una Honda que para lograr mejorar a la salida de las curvas ha perdido confianza con el tren delantero.

Para imponerse en ese primer duelo Lorenzo tuvo que acertar en cada decisión. Acertó con la elección de las gomas, las que mejor aprovecharía en aceleración: blandas, algo más blandas que las que calzó su compañero de equipo, Dovizioso (con el medio), una elección totalmente distinta de la de Márquez, que apostó por el duro, el que mejor le sienta a su Honda. Acertó también Lorenzo con su plan de carrera: resistir, atacar, sentenciar.

Si a Márquez le interesaba imponer un ritmo ágil desde el inicio, al mallorquín le interesaba ralentizar la carrera en las primeras vueltas, para poder conservar bien esos neumáticos y llegar preparado a los últimos giros, donde sabía que se las vería con aquellos dos. Por eso, cuando el de Honda le tomó la delantera en la segunda vuelta no dejó campo a la inquietud. Ni aunque Dovizioso se pegara a su colín, impaciente por un adelantamiento que nunca fue capaz de firmar. Márquez marcó los tiempos y propició que los tres dejaran al resto muy lejos después de solo cuatro vueltas. Y cuando parecía que el campeón del mundo, apenas dos décimas más rápido, abría cierta distancia con las Ducati (apenas ocho décimas de diferencia), Lorenzo puso una marcha más. Y con él, también Dovizioso.

ampliar foto Márquez, Lorenzo y Dovizioso durante la carrera. LISI NIESNER REUTERS

El español empezó a acercarse peligrosamente a Márquez pasadas 14 vueltas, la mitad de una prueba que se disputa a 28 giros. Le estudió durante algunos minutos. Y a falta de nueve vueltas le adelantó. Aquel giro fue solo un aviso para navegantes: Lorenzo pasaba a Márquez en la primera curva, en la frenada con la que concluye la recta de meta; aquel se la devolvía en la tercera curva, un ángulo de unos 30 grados, complejo, que pudo ser definitivo; pero no lo fue, porque Lorenzo era más fuerte en las últimas dos curvas, de unos 90 grados cada una, y allí recuperó. Y allí defendería también el primer puesto en la última vuelta. Porque el duelo se alargó durante unos minutos intensos. Y uno y otro llevaron la batalla a un escenario al que el italiano no llegó. Sufría demasiado en las frenadas, probablemente porque acusó ese neumático medio trasero que le dejó finalmente fuera de juego.

Las últimas seis vueltas fueron un cara a cara maravilloso. Similar al del curso pasado, pero con distinto protagonista. Esta vez, además, Lorenzo, que cierra puertas y ventanas tras de sí como pocos, ni siquiera le permitió a Márquez buscar un hueco libre en aquellas últimas dos curvas. A la salida de la 10, abrió gas, su goma trasera se agarró al asfalto de Spielberg, y su motor le impulsó hasta la meta. Márquez la cruzó apenas una décima de segundo después.

La carrera fue un calvario para las Yamaha, tan justas en aceleración. Pero aun así, Rossi, mayúsculo los domingos, fue capaz de terminar sexto. Su compañero Viñales lo hizo 12º. El italiano sigue el segundo en la clasificación (a 59 puntos de Márquez), quién sabe si por poco tiempo. Lorenzo, ese al que Ducati no quiso renovar el contrato, ha escalado a la tercera posición de la general. Está a 71 puntos del líder.