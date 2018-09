El Eibar se independiza

El Eibar ha dicho basta. Lleva cinco temporadas consecutivas en Primera División y cree que se merece otro trato. Ha roto el convenio por el que permanecía unido a la Diputación de Gipuzkoa y a la Real Sociedad. Pese a su estatus en la elite, hasta ahora era un club convenido de su rival de la capital, que dicta el modelo de cantera de los clubes de la provincia, tiene derecho preferente sobre los jugadores y distribuye la subvención de 1,2 millones de euros que la Diputación Foral otorga cada temporada a la Fundación Real Sociedad, encargada del reparto. Es decir, el mismo mecanismo que cuando hace siete campañas, el Eibar estaba en Segunda B.

Las cosas han cambiado en cuanto a jerarquías, pero no en la gestión de la cantera guipuzcoana. En Ipurúa piensan que sus circunstancias se han modificado sustancialmente y ser convenidos de la Real no es una opción. Plantean que desde hace tres años están intentando negociar un nuevo modelo y que ya es hora de cambiarlo. Como nadie más se mueve, lo hacen ellos. Han roto el convenio.

Fran Garagarza, el director deportivo del club azulgrana, apunta que “el Eibar debería estar en la mesa en la que se decide el modelo del fútbol guipuzcoano porque nos hemos ganado el derecho de estar en esa mesa con la Real de igual a igual”. No creen que sea justo que la Real reparta el dinero de la cantera a su conveniencia y el Eibar, que acabó la Liga 2017/18 por delante en la clasificación, no tenga voz en ese reparto.

El club armero asegura que el modelo “no se ajusta a nuestra realidad, ni por ser equipo de Primera ni por lo que invierte en la cantera"

En el club armero están molestos porque no reciben respuesta a sus demandas. Sin embargo, desde la Diputación advierten de que no van a parcelar el fútbol base guipuzcoano para dar una parte a cada club: “¿Nos podemos permitir dos pirámides con dos cúspides en las que cada uno tenga una serie de clubes convenidos, lo que representaría en la práctica trocear el territorio? No podemos dar al traste con el milagro guipuzcoano de generación de talento futbolístico. Sería una irresponsabilidad por todas las partes”. Son las palabras de Denis Itxaso, diputado de Deportes de Gipuzkoa.

Garagarza, por su parte, afirma que el modelo “no se ajusta a nuestra realidad, ni por ser equipo de Primera ni por lo que invertimos en la cantera, que alcanza un 2% del presupuesto. Queremos un diseño diferente al del resto de clubes”.

Es por eso que según el comunicado oficial del club: “Tras una profunda reflexión interna de los miembros del Consejo de Administración de la SD Eibar, no vemos posible alcanzar un acuerdo sobre el convenio de colaboración que históricamente le ha unido a la Real Sociedad en el fútbol base y ha decidido no renovar el convenio que se encontraba pendiente de revisión desde finales de 2015, hace ya casi tres años. El Eibar ha comunicado tanto a la Diputación Foral de Gipuzkoa como a la Real Sociedad esta decisión, adoptada después de que no haya obtenido respuesta a las distintas propuestas planteadas durante este tiempo”.