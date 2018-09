Rafa Nadal estrena un chaleco con hielo para combatir el calor en el US Open

El alto nivel mostrado por sus rivales no es el único obstáculo que ha tenido que superar Rafa Nadal para llegar a cuartos de final del US Open. Con un 80% de humedad y temperaturas de más de 40 grados, ver a los tenistas intentando aliviar el calor con toallas y hielo en el cuello se está convirtiendo en una estampa habitual en el torneo neoyorquino.

Es por esto que Nike, quien viste al tenista de Manacor, ha ideado un chaleco relleno de hielo que ayuda a rebajar la sensación de calor entre diez y 15 grados en apenas un par de minutos. Tras probárselo en la sesión de entrenamiento del pasado lunes, está previsto que Nadal lo estrene en el descanso del partido que le enfrenta esta madrugada (no antes de las 03.00, hora peninsular, Eurosport) al austriaco Dominic Thiem.

La prenda, recubierta de unas cavidades triangulares donde se introduce el hielo, queda guardada durante el transcurso del partido en una nevera que permite su conservación a baja temperatura. Por ahora, solo Nadal parece dispuesto a probarlo durante el US Open.

El español también ha dado su punto de vista al respecto: "No es bueno para la salud de los jugadores, pero tampoco para el espectáculo", dijo el pasado jueves al término de su encuentro con Popisil.

Las quejas sobre el calor han sido generalizadas entre los tenistas. Sin ir más lejos, este martes Roger Federer también se refirió a las condiciones ambientales para explicar su eliminación en octavos ante el australiano John Millman, número 55 del mundo: "No podía respirar. Deseaba que el partido acabara". Unos días antes, la ucraniana Tsurenko sufrió los síntomas de un golpe de calor (fatiga, calambres y mareos) al concluir el primer set en su partido de segunda ronda. "Tengo que decir que nunca me he sentido tan mal en pista", declaró al término del mismo.