Morata: “El año pasado no fui feliz, todo fue un desastre. Salía al campo y no sabía dónde estaba”

Álvaro Morata volvió a comparecer en rueda de prensa como jugador de la selección española. Sus palabras de este martes eran las primeras con la Roja desde su ausencia en el Mundial de Rusia, un duro golpe sobre el que reflexionó en Las Rozas: "Jodido, cómo lo voy a vivir [el verano]. Fue un momento duro, pero ya es pasado, no vale pensar en ello y voy a hacer todo lo posible para ir al siguiente. Fue un momento difícil para mí porque pensaba que iba a ir" , reconoció el delantero del Chelsea.

El madrileño desveló que perder el tren mundialista le hizo replantearse todo. "Volver a jugar en España, volver a Italia. Quedarme fuera del Mundial fue lo que me faltaba. Fui [al Chelsea] para ir al Mundial y no fui", señaló. "Uno cuando empieza a jugar y ve los Mundiales por la tele tiene claro que su mayor sueño es ir. Lo pasé muy mal, quería que lo ganáramos, pero fue un momento bastante difícil", reiteró.

Su salida a la Premier en busca de minutos, confianza y escaparate no fue suficiente para convencer a Lopetegui tras una irregular temporada, como él mismo reconoció. "El año pasado no fui feliz, todo fue un desastre. Salía al campo y no sabía donde estaba", explicó, antes de asegurar que no le guarda rencor al entonces seleccionador y ahora técnico del Madrid: "He vivido momentos muy bonitos y fue su opinión. Tampoco fue mi mejor temporada. Le deseo todo lo mejor y más ahora que está en el Real Madrid".