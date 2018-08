Lopetegui: “¿Reforzar la plantilla? Saquemos el máximo provecho a esta”

Julen Lopetegui debuta este domingo en el Bernabéu contra el Getafe (22.15, beIN LaLiga) después de haber perdido el primer título de la temporada, la Supercopa contra el Atlético. A la vuelta de Tallin, en el club aseguraron que la derrota contra los rojiblancos no ha cambiado los planes en la política deportiva y que no hay intención de reforzar a la plantilla de aquí al cierre del mercado de fichajes (31 de agosto). Lopetegui ha pedido refuerzos, pero hasta ahora se ha encontrado con la negativa del presidente Florentino Pérez y el director general José Ángel Sánchez.

Esta mañana en Valdebebas le han preguntado una y otra vez sobre si el equipo necesita refuerzos y ha hecho lo que ha podido para evitar meterse en charcos. Al discurso oficial de que la plantilla tiene suficiente talento, se le ha escapado, se supone que intencionadamente, que le gustaría repetir la situación que tiene en la portería. Fue cuando le preguntaron si cree en la alternancia de porteros para según qué competición. "Para mí no hay una formula mágica, creo en la gestión semanal. Veremos lo que es mejor para el equipo en cada momento. Trataremos de gestionarlo bien y tomar las mejores decisiones para el equipo. No lo veo como algo negativo [lo de tener a Courtois y Navas] es una posición donde hay una gran competencia y eso es lo bueno para el equipo", respondió casi al final de la rueda de prensa.

Antes había mantenido siempre el mismo discurso. ¿Esta plantilla tiene más calidad que la selección española?, le preguntaron. "Es como comparar un tomate con una galleta, no tienen nada que ver, son cosas diferentes. La selección es una cosa y el equipo es otra, creo que tenemos talento suficiente para ser un gran equipo", respondió. ¿Le gustaría que se reforzara la plantilla?, le insistieron. "Me gustaría centrarnos en sacarle el máximo provecho, queremos que el talento que tenemos se ponga al servicio del colectivo. Se va a ver un Madrid con talento, mentalidad y sentimiento de equipo", respondió.

¿Con esta plantilla, sin sustituto de Marcelo, de Kovacic y sin nadie que ocupe el hueco de Cristiano, le da para luchar por todos los títulos?, le preguntaron. "Vamos a luchar por todo con los jugadores que tenemos. Mi trabajo es sacarle el máximo provecho, tienen mucha más calidad y talento de lo que la gente puede llegar a pensar", contestó. ¿Da por cerrada la plantilla o espera algo de aquí al día 31? "Lo que espero que ocurra en estas dos semanas es que seamos capaces de ganar los partidos de liga que tenemos. Vamos a tratar de dar respuestas a un campeonato que empieza y que es un reto apasionante y exigente, queremos estar a la altura y ganar esta liga".

¿La plantilla está cerrada? ¿Si no es así, qué posición cree que necesita un refuerzo?, le insistieron de nuevo. "Lo que me preocupa es únicamente el partido de mañana. Seria un error hablar lo que ahora mismo no es prioritario", zanjó el técnico.