Tras la acogida que tuvo en el Mundial de Rusia, el sistema de videoarbitraje (VAR) se ha implantado en LaLiga española. El nuevo presidente de los árbitros, Carlos Velasco Carballo (Madrid, 48 años), afronta su primer campeonato liguero en el cargo con la novedad del invento como reto. Sabe que las polémicas continuarán, pero también está muy seguro de que el VAR es una ayuda para los colegiados, un colectivo que bajo su mandato intentará que sea más cercano y menos oscurantista.

Pregunta. Esta entrevista es una muestra de que hay un aperturismo del colectivo arbitral.

Respuesta. El colectivo arbitral tiene que ser más cercano a todo su entorno porque creo que así será más fácil que nos entiendan, que nos perciban como lo que son los árbitros, deportistas de élite. El mundo nos tiene que ver no como personas extrañas que llegan un domingo por la tarde a un campo de fútbol, sino como gente que vive por y para el fútbol. Nos tienen que ver como uno más.

P. Ante la llegada del VAR ¿era necesario este aperturismo?

R. No tiene una relación directa, son dos cosas independientes, aunque han llegado en el mismo tiempo. Es un cambio de la concepción de la política de comunicación porque considero que el arbitraje es un colectivo que debe ser más abierto y que se entienda mejor cuál es nuestra actividad.

P. ¿Estamos preparados en España los medios, los aficionados, jugadores y directivos para que en una jugada en la que no se aplica el VAR a las cinco de la tarde, a las ocho, en un lance similar, sí?

R. No me siento capaz de opinar si están capacitados. Si me permite dar la vuelta a la pregunta, todo el mundo debe entender que el VAR no es una máquina, sino un ser humano, y las decisiones dependen de las personas.

P. Cuando haya una jugada polémica con intervención del VAR, ¿se explicará durante la semana?

R. No podemos estar explicando cada semana las decisiones del VAR ni de las que toman los árbitros. Del mismo modo que ningún colectivo de nuestro entorno da explicaciones, creo que no beneficia ni al arbitraje ni al fútbol. El árbitro toma sus decisiones y tienen que ser respetadas, con sus aciertos y sus errores. Si hay que dar una explicación sobre el al protocolo del funcionamiento del VAR, claro que la explicaremos, pero como una excepcionalidad, porque el resto de cuestiones serán de índole subjetiva. Los árbitros no tienen más explicaciones que la de pito lo que veo y no sanciono lo que no veo.

P. El VAR funcionó bien en el Mundial, ¿pero qué defectos le puede encontrar?

R. El VAR en el Mundial fue perfecto porque demostró que es imperfecto. Hubo situaciones en las que intervino y quizás no debiera haber intervenido y al revés. Y situaciones en las que el árbitro fue a revisar y cambió de decisión y otras en las que revisó y la mantuvo. Eso demostró que es una herramienta de gran ayuda que ha venido para quedarse y que hace el fútbol más justo, pero que no es perfecta.

P. El VAR solo interviene ante un error manifiesto. ¿Qué delimita qué es un error manifiesto?

R. Un error manifiesto es una decisión del árbitro que una vez que el VAR la revisa utilizando todas las cámaras no se puede soportar, no hay ninguna posibilidad de que lo que ha dictado el árbitro sea sostenible y existe una evidencia visual, una imagen que lo demuestra.

P. ¿Se han acabado los teatreros con el VAR?

R. El VAR tiene una función disuasoria evidente que provoca en los jugadores un sentimiento de observación que hace que las conductas violentas, las simulaciones y los actos antideportivos se reduzcan. Las estadísticas lo han demostrado. En Italia bajaron un 43% las simulaciones y más de un 20% las tarjetas por protestas. En el Mundial no hubo una sola tarjeta roja por conducta violenta, nadie ha pisado a nadie o ha agredido sin el balón de por medio.

P. ¿Cómo han ido las pruebas del VAR en la pretemporada?

R. Los árbitros han acumulado muchas horas de preparación, más de 60 partidos offline y más de 100 en vivo. Se ha trabajado mucho, este verano, prácticamente, no han descansado.

P. ¿Por qué se han retrasado las designaciones arbitrales para cada jornada?

R. Porque entendemos que como el equipo de árbitros tiene que ser el equipo 21 de la competición como cualquier entrenador cuando da la lista no lo hace antes de ver cómo ha acabado el partido anterior.

P. Este verano a los árbitros se les han dado charlas tácticas con conceptos muy del fútbol, presión tras pérdida, el repliegue…

R. Los árbitros tienen que saber de fútbol, ser capaces de leer los partidos para poder anticiparse a los hechos y estar en la mejor posición. A la velocidad del fútbol actual es imposible llegar a todos los lados si no te anticipas. Hay que profundizar en ese conocimiento, igual que los entrenadores tienen que conocer el reglamento para sacarse el título, los árbitros tienen que saber de fútbol. Mucha gente se sorprendería si hablaran con los árbitros del alto nivel de conocimientos de fútbol que tienen.

P. El arbitraje es juzgado y sobrepresionado en programas con imágenes reiterativas de las jugadas polémicas. ¿Con el VAR aumentará ese show?

R. Independientemente del VAR, lo que necesitamos es que los medios de comunicación y todos los actores de fútbol contribuyamos a entender que el árbitro es uno más. Que es un profesional que trabaja diariamente desde que se levanta hasta que se acuesta y que es una persona cuyo único objetico es acertar, pero que tiene el defecto de ser humano y cometer errores. Si aceptamos que en sus errores, igual que en los del portero, el lateral o el delantero, no hay una intencionalidad, si los jugadores no simulan y no protestan y los aficionados respetan también sus decisiones, para ellos será más fácil, mejorarán sus condiciones y serán mejores.