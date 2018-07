Lucas, finalista por la burocracia y por Hierro

Lucas Hernández lleva las sienes rapadas. El look no es un antojo estético. Tiene que ver con la definición que Antoinne Griezmann aplica a la selección francesa: "Somos de un ejército". Griezmann, como Lucas y un puñado de jugadores franceses, también luce un corte de pelo corto. Hasta el excéntrico Paul Pogba ha optado por raparse la nuca y no ha coronado su cabellera ni con un peinado excéntrico ni con uno de esos tintados chillones que ha llegado a lucir. "Lucas es uno de mis soldados, pero tiene que mejorar en ataque", bromeaba Griezmann cuando le preguntaban por su compañero en el Atlético al inicio del Mundial. Un campeonato que Lucas, ha podido disputar con Francia por una llamada preventiva de Fernando Hierro, ahora ya ex director deportivo de la federación, cuando todo estaba listo para que Julen Lopetegui le reclutara convocándole para los amistosos de España en el mes de marzo.

Nacido en Marsella, pero criado en España, la federación española y su agente, Manuel García-Quilón, habían maniobrado para que Lucas, al que Didier Deschamps nunca había convocado para la selección absoluta francesa, vistiera la Roja. El exceso de celo de Hierro lo evitó una semana antes de que su solicitud para nacionalizarse español fuera aprobada en Consejo de Ministros. De haber obtenido la nacionalidad española y haber renunciado a la francesa, Lucas no habría podido jugar este Mundial ni con España, ni con Francia. De no haber sido por Hierro, el defensa no estaría a un partido de proclamarse campeón del mundo.

Lucas ya había hecho declaraciones en las que decía sentirse identificado con España y dejaba caer que sería citado por Lopetegui en breve. Hierro quiso asegurarse antes de que no iban a dar un mal paso e hizo una llamada a uno de sus contactos en la FIFA. La respuesta de la institución fue contraria a la nacionalización de Lucas desde un primer momento. La consulta llegó hasta el Comité del Estatuto del jugador de la FIFA. Ni García-Quilón, ni algunos directivos de la federación daban crédito a las noticias que les transmitió Hierro. Irritados y encabezonados, un día después aún insistían en que Lucas, pese a haber disputado un europeo sub-19 con Francia, podía jugar con España. Solo una carta de la FIFA ratificando que no podía producirse el cambio de asociación, y la propia insistencia del exdirector deportivo federativo de no poner en riesgo el futuro internacional del futbolista, evitaron el error. De haberse producido, Hierro hubiese sido muy cuestionado en su cargo.

Naturalidad

Cuando Lucas fue convocado por Deschamps, tuvo que forzar un discurso muy contrario al que había pronunciado durante meses. El seleccionador francés también colaboró a su integración y a que los medios franceses no cuestionaran en exceso ese cambio de rumbo.

Deschamps está ahora encantado con el rendimiento ofrecido por Lucas durante el Mundial. Pese a ser más central que lateral, ante la baja forma de Mendy, le ha utilizado como lateral izquierdo, una posición que también ha ocupado en el Atlético cuando Filipe Luis ha estado de baja. Como sucedió cuando Simeone se vio obligado a alinearle contra el Barcelona y el Bayern en la Champions League, pese a su juventud, a Lucas no le ha pesado la responsabilidad. "Para mí jugar de lateral izquierdo ya es algo natural. Me encuentro bien porque ya me he acostumbrado a la posición en el Atlético", explica. "Defensivamente hemos trabajado mucho en los últimos entrenamientos para poder llegar a este nivel. Los tres goles con Argentina no le gustaron a Deschamps y ha insistido mucho en el trabajo de todas las líneas". abunda Lucas.

El domingo, le espera el partido de su vida. Lo disputará por la gracia de la burocracia y por aquella llamada de Fernando Hierro. Si no, ahora estaría ya entrenado con el Atlético.