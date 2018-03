Lucas Hernández elige Francia porque no podía jugar con España

Lucas Hernández (Marsella, 22 años) quería jugar con España, pero la reglamentación FIFA se lo impide. Ante esta situación, el jugador, ha aceptado jugar con Francia, su país de origen. El seleccionador galo Didier Deschamps anunció ayer la convocatoria del central del Atlético de Madrid para los partidos amistosos ante Colombia y Rusia que se celebrarán los próximos 23 y 27 de marzo. En la Federación Española de Fútbol confirmaban ayer que el jugador no jugará con España. También lo ha hecho el jugador en las redes sociales: “Orgulloso de defender a mi país”. Hace dos semanas, su parecer era otro. “España me lo ha dado todo y si mi nacionalidad está cerca de hacerse estaría encantado. Me considero un español más. Claro, qué te voy a decir, hablo mejor español que francés. Entonces con eso te lo digo todo”, dijo en una entrevista concedida a Televisión Española. El Consejo Superior de Deportes admite que recibió la orden de paralizar la nacionalización de Lucas tras comunicarle la Federación que había hecho una consulta a la FIFA al respecto que también incluía a su hermano Theo, jugador del Real Madrid.

Asesorado por sus representantes, Lucas había iniciado los trámites para obtener la nacionalidad española con el fin de acudir al próximo Mundial de Rusia con la selección dirigida por Julen Lopetegui. Todo parecía indicar que el seleccionador español podría incluirle en la lista de convocados que anunciará hoy para los amistosos de La Roja ante Alemania, en Dusseldorf, y Argentina, en Madrid. Sin embargo, Lucas ha topado con los artículos 5.2 y 8 de los estatutos de la FIFA que versan sobre los criterios de convocatoria a las selecciones. “Con excepción de las condiciones estipuladas en el art. 8, aquellos jugadores que hayan participado —ya sea de forma parcial o total— con una federación en un partido de competición oficial en cualesquiera categorías o disciplinas futbolísticas no podrán participar en un partido internacional con la selección de otra federación”, reza el artículo 5.2 de la reglamentación FIFA.

Lucas disputó con la selección francesa sub-19 el Europeo de 2015. “Lucas se autoinhabilitó al jugar con Francia ese torneo. Además, tampoco podía cumplir con la excepción del artículo 8 al no contar con la doble nacionalidad en el momento en el que lo disputó”, advierte José Carlos Páez, exempleado de FIFA y experto en la materia. “La normativa es compleja en sus interpretaciones. Lucas quizá podría renunciar a Francia y solicitar el cambio de asociación (federación), pero arriesgaría mucho porque no está claro que la FIFA se lo concediera”, apunta Páez.

Con Lucas, España ganaba a un central zurdo, rápido y contundente en los cruces y con un gran poderío en el juego aéreo. También puede desempeñarse como lateral izquierdo.