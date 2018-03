Lucas Hernández se decanta por Francia

Después de muchas semanas de flirteo con Julén Lopetegui y la selección española, Lucas Hernández ha aceptado finalmente la invitación de Francia y de su seleccionador, el vasco Didier Deschamps. Así lo ha hecho oficial este jueves el técnico francés al anunciar que el defensa del Atlético de Madrid había sido convocado para disputar los dos próximos partidos amistosos de Francia, contra Colombia y Rusia, respectivamente los 23 y 27 de marzo.

"Lucas está muy contento jugar con nosotros", aseguró Deschamps ante los periodistas mientras exhibía una larga sonrisa. "Nunca convocaría a un futbolista para impedirle que se vaya a jugar con otra selección. Creo que nos puede aportar mucho. Es un estupendo defensa, tanto en el eje como de lateral izquierdo. Pienso también que era el buen momento para seleccionarle", prosiguió en un tono más serio el preparador francés.

El futuro internacional del futbolista de 22 años despertaba fuertes inquietudes en los despachos parisinos de la federación francesa desde que se dieran a conocer el pasado invierno las informaciones que alimentaba el entorno del defensa rojiblanco sobre su intención de pedir la nacionalidad española y así ser elegible para alistarse con la Roja de cara al próximo Mundial de Rusia. "Me siento español como cualquier otra persona", llegó incluso a decir la semana pasada al micrófono de la TVE el hijo de Jean-François Hernández, ex futbolista francés del Atlético y del Rayo Vallecano en los años 90. Según fuentes cercanas al jugador, Lucas Hernández veía con creciente preocupación que Deschamps nunca le convocase con la selección francesa a pesar de completar una buena segunda temporada en el equipo rojiblanco y de su ascedente progresión a las órdenes de Simeone.

Lucas Hernández se incorporará por primera vez con la absoluta a partir del próximo lunes en las instalaciones deportivas de Clairefontaine-en-Yvelines, en las inmediaciones de París. Se estrenará junto con Wissam Ben Yedder, el delantero del Sevilla, el héroe de la eliminatoria de Champions ante el Manchester United, y que optó por renunciar a la selección tunecina hace un par de semanas para poder vestirse de la camiseta de Les Bleus. "Su doblete ante el United vaticina para mí su gran calidad como delantero de refuerzo, capaz de anotar goles decisivos al salir del banquillo", explicó Deschamps en un tono elogiador. Tanto Lucas Hernández como Ben Yedder ya habían disputados partidos con las categorías juveniles de Francia, pero nunca habían dado el paso definitivo. Sin embargo, Deschamps recordó que una convocatoria para un partido amistoso no fija definitivamente el futuro internacional de un jugador, de acuerdo con los reglamentos de la FIFA. Bien lo sabe otro franco-español, el defensa del Manchester City Aymeric Laporte, quien fue convocado el año pasado para disputar amistosos y nunca llegó a vestirse de la camiseta azul. Tanto él como Lucas Hernández todavía tienen la posibilidad reglamentaria de renunciar a les Bleus para poder bailar con la Roja que tanto les enamora.