Lucas Hernández reivindica su orgullo ‘bleu’

Didier Deschamps anunció ayer en rueda de prensa que la derrota ante Colombia el pasado viernes en París no ha modificado su planteamiento ante el encuentro de esta tarde con Rusia. “Hay que probar. Voy a seguir probando al máximo número de jugadores posible. Esto agregará un poco más de información con vistas a la confección definitiva de la plantilla para el Mundial”, aseguró el técnico bleu. “Como es lógico, puede haber debates sobre diferentes jugadores en distintas posiciones. No me quejaré de tener tantos futbolistas de calidad”, añadió Deschamps.