Nadal vence, disfruta y progresa

La ilusión del primerizo chocó con la realidad del viejo orden. Primero, el cosquilleo y el disfrute, la maravillosa experiencia de pisar y pelotear en la central de Wimbledon, el sueño; después, progresivamente, pies al suelo. El bautismo del joven Alex de Miñaur en la Catedral del tenis quedó sintetizado en una acción que disparó los aplausos y a la vez subrayó la frontera entre él, el chico que empieza y desea comerse el mundo, y Rafael Nadal, el campeón bregado que suma y sigue.

Bola en juego, el australiano le tira un globo al número uno, que otea, pone el turbo y la devuelve magistralmente, combinando un willie entre las piernas con un globo; De Miñaur, que ya se había lanzado a la red, corrige a duras penas, atropellado, e intenta devolvérsela a Nadal con un golpe del mismo corte, pero bastante menos ortodoxo y que apenas coge un metro de vuelo, y finalmente se queda en la red.

De ahí, del punto álgido de la tarde, al definitivo 6-1, 6-2 y 6-4, en 2h 02m. Nadal en los octavos del gran británico –cita con Fabio Fognini o Jiri Vesely– y el imberbe De Miñaur, pese a la derrota, más contento que unas castañuelas porque acababa de disfrutar de un mano a mano con uno de los símbolos históricos del tenis en un escenario sin igual, con la totalidad de la grada animándole y apreciando su descaro, sus ganas de agradar y presentarse de buena manera.

Tiene un bonito el porvenir el australiano, de 19 años. Ahora bien, Nadal no regala ni un punto, no cede ni un resquicio. Ni uno. Hay que ganárselos porque el de Manacor no se relaja en una sola bola, ni con el jovencito que viene ni con el veterano que vuelve. Nunca afloja. Disputa el balear cada uno de ellos al límite, sin excepción, con un afán competitivo que probablemente no admita comparación, de modo que De Miñaur tuvo que dar lo mejor de sí para llevarse una recompensa de siete juegos. Escaso consuelo, se puede pensar. De eso nada.

Después de una discreta actuación en la ronda previa, frente al correoso Mikhail Kukushkin, el mallorquín se deshizo de un adversario bastante más tierno, peleón pero muy tierno, y ganó en sensaciones. Cortó la pelota de fábula y sobre todo rectificó con el saque. Independientemente de los números, notables esta vez –77% de puntos con primeros, 72% con segundos y cinco aces–, acertó con la primera bola en juego e hizo daño de partida, y también en la red (19/22).

La lógica ingenuidad del adversario le invitó a soltar el brazo (30 ganadores) e irse adelante, a divertirse. Se adueñó de la media pista y venció para asegurarse el dorsal número 1 a su marcha de Londres, ocurra lo que ocurra de aquí en adelante. De momento, limpio a los octavos, sin ceder un solo set. Le hizo correr un maratón a De Miñaur, peleón este de inicio a fin. 19 añitos y tercera ronda en Wimbledon. Eliminado, pero feliz.