La posesión no marca a los cuartofinalistas

La posesión de la pelota, uno de los grandes debates de este Mundial, no es dogmática entre las ocho selecciones que han accedido a los cuartos de final. Cinco de ellas (Brasil, Bélgica, Inglaterra, Croacia y Francia) arrojan un promedio que les atribuye el dominio del balón, pero sus porcentajes están muy alejados de los de Alemania y España, que rebasaban el 70%. Ambas ya están fuera de la competición. “En el Mundial de 2010, cuando fuimos cuartos, jugamos siete partidos, y el único que nos empató en la posesión fue Sudáfrica. Todos los demás rivales tuvieron más posesión, pero hicimos un montón de remates. Se establece una relación unívoca entre la posesión y las ocasiones de gol y no es tan así”, dice Tabárez. “Eso lo aprendí en Italia, donde no sacralizan tanto la posesión. Nosotros hemos tratado de mejorarlo, pero hay veces que no se puede, y cuando eso sucede hay que ser firmes en defensa”, advierte el técnico uruguayo.

Rusia y Suecia se han plantado en la tercera ronda con un 36% de tenencia de la pelota. Ambas son las selecciones que más se han replegado en campo propio. Su número de pases totales, 1.414 y 1.184, equivale a los que España dio en su eliminación ante la selección local. Rusia también es la selección que más faltas ha cometido (70).

Bélgica es, de los ocho cuartofinalistas, el que más goles ha logrado, basándose en un fútbol ofensivo que trata de aprovechar la verticalidad de Hazard, Mertens y Lukaku. Inglaterra, con el goleador del campeonato, Harry Kane (6), ha registrado nueve goles, los mismos que Rusia, que se aprovechó de la endeblez defensiva de Arabia Saudí y Egipto en la primera fase.