La periodista de Tele 5 María Gómez, acosada por un aficionado mientras trabajaba en Moscú

La periodista del grupo Mediaset 5 María Gómez, que se encuentra en Rusia para la programación especial de Tele 5, Cuatro y Be Mad con motivo del Mundial de Fútbol, ha denunciado un nuevo caso de acoso a mujeres del que ha sido víctima ella misma mientras elaboraba frente a la cámara desde una calle de Moscú una previa del partido de octavos de final de mañana entre Rusia y España. La reportera ha colgado en su cuenta de Twitter un vídeo en el que puede verse cómo un hombre se le acerca por detrás, le da un beso en la cara de manera sorpresiva y sale huyendo mientras la periodista se vuelve indignada. Este es al menos el cuarto caso de acoso de aficionados que sufren las periodistas en Rusia mientras desempeñan su trabajo en la calle, una situación que la propia María Gómez había denunciado públicamente esta misma semana.

Gómez, que estaba haciendo una previa del partido de mañana entre Rusia y España, muestra de manera inmediata su indignación por el ataque. El tuit en el que ha colgado el vídeo reza. "Moscú, hoy mismo. Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son solo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo".

Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo. pic.twitter.com/lzNkXgDxYG — María Gómez (@maria__gomez) 30 de junio de 2018

En el vídeo puede verse al agresor, fácilmente identificable, así como a otro aficionado que graba la escena y sonríe mientras la periodista se vuelve para mostrar su rechazo e indignación.

Este es el cuarto caso que se ha hecho público de acoso de aficionados a periodistas durante la cobertura informativa del Mundial de Rusia 2018. Antes que María Gómez han sufrido incidentes similares la reportera brasileña Julia Guimarães, a quien un hombre trató de dar un beso en la mejilla cuando ella sostenía el micrófono para dirigirse a la cámara colombiana Julieth González Theran, a quien otro hombre dio un beso en la mejilla y le tocó un pecho, y la reportera sueca Malin Wahlberg, a quien le dieron un beso en la mejilla, le pasaron el brazo por encima de los hombros e incluso la despeinaron mientras realizaba una conexión en directo.

María Gómez había hablado esta misma semana en un vídeo para el canal Be Mad sobre el acoso que varias periodistas están sufriendo mientras realizan conexiones en directo o graban en las calles. "Me parece surrealista que lo tengamos que pedir. No sé si hace falta aclararlo, pero basta ya de este tipo de actitudes, basta ya de este tipo de hombres. Somos trabajadoras, no somos floreros, no estamos esperando besos que no pedimos... No somos muñequitas que estamos en la calle. Somos profesionales y pedimos, simplemente, respeto", dijo.