Las opciones de cada selección para estar en octavos

Este lunes comienza la jornada decisiva de la fase de grupos. El tercer partido de cada equipo determina qué selecciones se marchan derrotadas del Mundial y cuáles mantienen vivo su sueño de llevarse el torneo. Estas son las opciones de cada selección para alcanzar los octavos, de acuerdo con su clasificación y las predicciones del nuestro modelo estadístico (que puedes consultar aquí).

Grupo A: Rusia (100%) y Uruguay (100%)

El grupo A está casi decidido. Hay dos equipo eliminados —Egipto y Arabia Saudí—, y sólo falta que Rusia y Uruguay se enfrenten para decidir el primer puesto. Uruguay tiene un mejor ránking según nuestro modelo, pero Rusia juega en casa y sólo necesita un empate. Tomando todo eso en cuenta, nuestra predicción es que Rusia tiene un 60% de opciones para ser primera y Uruguay un 40%. El que sea segundo jugará posiblemente contra España en octavos.

Grupo B: España (99%) y Portugal (85%)

En el grupo B lo normal es que pasen España y Portugal (una combinación que ocurre en cuatro de cada cinco simulaciones). No hay esperanzas para Marruecos, que ha perdido sus dos partidos, pero Irán todavía tiene opciones de ser segunda y hasta primera.

¿Qué necesita España para estar en octavos? Nada muy difícil: nuestro modelo le da un 99% de probabilidades. España solo necesita ganar o empatar contra Marruecos (algo que nuestro modelo considera probable al 91%), y tiene opciones incluso perdiendo. España quedaría eliminada en dos supuestos: 1) si Irán gana a Portugal y España pierde por más goles que sus vecinos, y 2) si Portugal e Irán empatan y España perdiera por más de dos goles. Si Portugal e Irán empatan y España pierde de un gol, habría que empezar a hacer cuentas con los goles a favor, pero Irán necesitaría marcar tres goles más que España.

Más difícil resulta saber quién será primera de grupo. Nuestro modelo cree que España tiene un 58% de opciones, Portugal un 37% e Irán un 4%. Si España y Portugal ganan sus partidos, el primer puesto será para el equipo que gane por mayor diferencia (o en caso de que lo hagan por la misma, para el que marque más goles).

Grupo C: Francia (100%) y Dinamarca (86%)

Francia está clasificada y Dinamarca le acompañará probablemente. Los daneses tienen un 86% de opciones para estar en octavos, según nuestro modelo. La alternativa es que Australia encuentre una carambola que casi le asegura la clasificación: tendría que ganar a Perú —ya eliminada— y esperar que Francia se imponga sobre Dinamarca.

Grupo D: Croacia (100%) y Argentina (60%)

En el grupo D, Croacia, con su contundente victoria sobre Argentina, ya está clasificada. Pero aún hay esperanzas para la albiceleste, que tiene que pelear el segundo puesto —y el pase a octavos— contra Nigeria e Islandia. De los tres, el favorito de nuestro modelo estadístico es Argentina, que tendría un 60% de probabilidades de estar en octavos.

La mejor opción de Argentina pasa por ganar a Nigeria y esperar que Islandia no gane contra Croacia. Nuestro modelo cree que eso es bastante probable, aunque ignora que Croacia no se estará jugando nada, lo que complica las cosas para el equipo de Lionel Messi. Argentina, no obstante, podría estar en octavos incluso si Islandia le gana a Croacia. Pueden darse tres opciones. La primera: Argentina se clasifica si gana de 2 goles más que Islandia (porque tendrá mejor diferencia de goles). La segunda: Argentina también se clasifica ganando sólo de un gol más que Islandia, siempre que marque más goles (porque tendrá más goles a favor). La tercera opción es la más complicada: si Argentina gana de un gol más que Islandia y marcando los mismos goles, los dos equipos estarían empatados a todo (por ejemplo, si Argentina gana 2-0 e Islandia 2-1). En ese caso la clasificación se decidirá por tarjetas y de momento Islandia tiene tres menos que Argentina. En el otro caso —es decir, si Islandia gana por igual o más goles que Argentina—, la albiceleste estará eliminada.

El segundo candidato para acompañar a Croacia es Nigeria, que tiene un 32% de probabilidades según nuestro modelo, pero al menos depende de sí misma: si gana a Argentina estará en octavos. También le valdría un empate, siempre que Islandia no golee a Croacia. Los islandeses son el equipo más débil y el que tiene peores opciones: solo alcanza los octavos en el 7% de las simulaciones. Necesita ganar a Croacia y marcar goles suficientes para anular a Argentina.

Grupo E: Suiza (97%) y Brasil (92%)

El grupo E está por decidir, aunque probablemente los equipos en octavos serán Suiza (97%) y Brasil (92%). Costa Rica está eliminada ya, pero Serbia todavía tiene opciones si gana a la selección carioca.

En este grupo se da una paradoja: Brasil es favorito para ser primera, pero la selección con más garantías de estar en octavos es Suiza. El equipo helvético está prácticamente clasificado. A Suiza le basta empatar con Costa Rica para estar en octavos. Puede permitirse hasta perder, si Brasil gana. Los problemas para Suiza empiezan si pierde y Brasil empata contra Serbia (porque Brasil pasaría primera y el segundo puesto se decidiría entre Serbia y Suiza por número de goles). Si tanto Suiza como Brasil pierden sus partidos, Suiza necesitaría hacerlo por menos goles que Brasil para estar en octavos.

Brasil lo tiene un poco más difícil porque enfrenta a Serbia, que es un rival directo y le arrebataría el primer puesto si gana. Si Brasil pierde se complica la vida: una victoria de Suiza la dejaría eliminada, y también ciertos empates.

Grupo F: México (88%) y Alemania (83%)

El grupo F está asombrosamente abierto. Hasta Corea del Sur, que ha perdido sus dos primeros partidos, podría colarse en octavos con una carambola. México suma seis puntos, pero no tiene asegurado el pase. A los mexicanos les basta empatar, pero si pierden por dos goles podrían ser eliminados: una victoria de Alemania contra Corea dejaría el pase en función de las diferencias de goles.

Alemania es el equipo con más opciones de acompañar a México. Si alemanes se aseguran el paso si ganan y marcan suficientes goles (porque necesitan ganar por más diferencia de goles que Suecia). También les valdría un empate —y algunas derrotas— si Suecia pierde o empata su partido con peor saldo de goles.

Grupo G: Bélgica (100%) e Inglaterra (100%)

El grupo está casi decidido. Bélgica e Inglaterra solo tienen que enfrentarse para decidir el primer puesto. Nuestro modelo les da prácticamente las mismas opciones a los dos equipos, porque considera que están casi al mismo nivel. Si empatan, tendrían la misma diferencia de goles y los mismos goles a favor, y el primer puesto se decidirían con las tarjetas. Ahora mismo Inglaterra tiene una menos y eso le da un poco más de ventaja (aunque el modelo no lo tiene en cuenta, porque no tiene información sobre tarjetas).

Grupo H: Japón (82%), Senegal (61%) y Colombia (57%)

El grupo H queda como el más abierto. Colombia consiguió una victoria contra Polonia que le permite seguir soñando con estar en octavos de final. Tendrá que pelearlo con Japón y Senegal, que tienen ventaja porque suman un punto más en la clasificación. El equipo nipón es el que tiene más posibilidades de seguir en el torneo (un 82% según nuestra predicción), porque le basta empatar con Polonia —ya eliminada— para estar en octavos.

La ventaja de Colombia es que nuestro modelo estadístico sigue considerándola el mejor equipo de los tres (con 1.853 puntos, por 1.766 de Senegal y 1.724 de Japón). Además, depende de sí misma y se aseguraría el pase a octavos si gana a Senegal. Una derrota deja fuera a la selección andina, y un empate le complicaría mucho las cosas, porque necesitaría una derrota de Japón para seguir viva.

¿Quieres saber las opciones de cada equipo para ganar el Mundial? Ahora mismo los favoritos son Brasil y España, pero nuestros pronósticos se actualizan después de cada partido. Consulta las predicciones de EL PAÍS.