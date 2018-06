Un Mundial con lápices de colores

Con la llegada del Mundial de fútbol, llegan también la vieja tradición de los álbumes de cromos. Miles de niños alrededor del mundo compran sus sobres y juegan a intercambiar figuras para conseguir las que no tienen, y conseguir así el objetivo: obtener todas las caras y completar el cuaderno. Ese no es el caso de Pedro Henrique Blaco, un niño de São Paulo (Brasil), de ocho años, que decidió crear su propio álbum porque su madre no tenía dinero para comprárselo. Así, fruto de la imaginación y la destreza con el lápiz, el joven artista retrató a 126 jugadores, entre los que figuran Neymar, Messi o Cristiano Ronaldo.

El padre de Pedro murió cuando él tenía solo dos años. Su madre, Gleice, trabaja como cajera de un supermercado y mantiene económicamente a la familia. Por esta razón, la mujer no tenía dinero suficiente para comprar los cromos que su hijo quería. "Pensé que al no tener un álbum iba a ser humillado, porque los otros niños tienen y el de él está dibujado... Él siempre quiso ser dibujante, pero la gente no le da valor a esas cosas", contaba Gleice al periódico brasileño O Globo. Pero el arte del pequeño llamó la atención, primero en Brasil y después en el resto del mundo.

"Lo más difícil de hacer son los futbolistas", expresa el niño. "Hice también la Copa del Mundo, pero los jugadores son los más complicados", añade Pedro, que se inspira en las estampas originales de un álbum colectivo que hay en su colegio para copiar los rostros de los jugadores y completar su trabajo.

Los 'cromos' de Gabriel Jesús, Neymar, Casemiro y Thiago Silva.

Su colección artesanal tiene las divisiones de cada una de las selecciones y el espacio para poner cada figura que dibuja. "Está lleno de detalles que son difíciles de recordar para un niño. Los países, los lugares de cada cromo... El dibuja día y noche pensando en la Copa", explica con orgullo la madre.

Además de los 126 futbolistas, el álbum tiene un espacio extra que el niño guarda por si Brasil gana la Copa del Mundo. Hasta ahora, La Canarinha ha conseguido un empate (1-1 frente a Suiza) y una apurada victoria ante Costa Rica (2-0). "Voy a dibujar a todos los jugadores sosteniéndola", asegura Pedro, el joven artista brasileño que, a falta de más medios económicos, ha elaborado un Mundial a partir de lápices de colores.