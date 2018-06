Neymar congela su salida del PSG

Valon Behrami contó que cuando su hija supo que Suiza debería enfrentarse a Brasil, reaccionó con temor: “Papá, Neymar es demasiado fuerte para ti”.

No sabía la hija de Behrami la clase de pesadilla que contribuyó a desencadenar su comentario alarmado. Lo sufrió Neymar en Rostov, donde Behrami lo sometió a un marcaje de rigor. Le hizo cuatro faltas y sus compañeros le hicieron otras seis. En total, 10. Una cifra que no se alcanzaba en un partido mundialista desde 1998, cuando Ariel Ortega provocó 12 faltas.

“Yo he disfrutado mucho”, dijo Behrami, al salir del vestuario este domingo, sonriendo como un cocodrilo. Al rato salió Neymar, cojeando ostensiblemente. “Ahora en frío me duele un poco”, dijo el brasileño, señalándose un tobillo. “Pero no es nada”.