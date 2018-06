Brasil-Suiza: Mientras aguantó Coutinho

Los rizos amarillos de Neymar, obra fantástica de un peluquero que forma parte integral de su estrategia mercantil planetaria, se fueron apelmazando con el vapor del Don y el marcaje abnegado de Valon Behrami, líder de la revuelta helvética en una noche de agobios inesperados para Brasil. Sufrió el equipo que venía de América precedido por los mejores auspicios. Lo frenó un puñado de indistintos muchachos de rojo, principalmente hijos de la inmigración balcánica. Gente con muy mala uva. Tipos implacables con el estilismo que no concedieron ni un centímetro hasta no lograr el empate ante una de las grandes favoritas del torneo.

A Tite le precede la fama de chamán. De genio de la inventiva y la persuasión, capaz de idear formas que explotan el talento de Brasil. Cosas como el ingenio táctico que presentó en Rostov. Un andamiaje de apariencia muy sólida y flexible a la vez. Un ecosistema cuya razón de ser es el desarrollo máximo del talento de Neymar y Coutinho, sus jugadores más resolutivos, envueltos por dos líneas de apoyo. Por detrás, de derecha a izquierda, Willian, Paulinho y Casemiro; y por delante Gabriel Jesus, encargado de tirar desmarques en todas direcciones con la mayor frecuencia posible para arrastrar defensas y abrir huecos a las figuras que vienen por detrás. La cosa tiene una pinta estupenda. Sobre la pizarra parece algo muy racional y su puesta en escena da una impresión abrumadora. Los problemas se manifiestan cuando se agotan las pilas.

4-3-3 Adenor Leonardo Bacchi 1 Alisson 3 Miranda 14 Danilo 2 Thiago Silva 12 Marcelo 5 Cambio 59' Sale Fernandinho Tarjeta amarilla 46' Tarjeta amarilla Casemiro 11 1 goles 19' Gol Coutinho 15 Cambio 66' Sale Renato Augusto Paulinho 10 Neymar 19 Willian 9 Cambio 78' Sale Roberto Firmino Gabriel Jesus 1 Sommer 5 Manuel Akanji 22 Tarjeta amarilla 64' Tarjeta amarilla Schar 13 Ricardo Rodríguez 2 Cambio 86' Sale Michael Lang Tarjeta amarilla 30' Tarjeta amarilla Lichtsteiner 10 Xhaka 23 Shaqiri 11 Cambio 70' Sale Denis Zakaria Tarjeta amarilla 67' Tarjeta amarilla Berhami 15 Dzemaili 14 1 goles 49' Gol Zuber 9 Cambio 79' Sale Embolo Seferovic 4-2-3-1 Vladimir Petkovic

Brasil debe resolver una cuestión de índole biológica y otra de carácter. Si Neymar no impide que el narcisismo le domine en cada jugada en la que interviene, su equipo necesitará matar los partidos a la mayor brevedad para no sufrir un ataque de nervios. No dispondrá de mucho tiempo porque Coutinho, por más protegido que esté como cuarto volante, no tiene los pulmones necesarios. No basta con un ejercicio de voluntarismo para desplazarse por el carril del ocho. Hacen falta un fondo aeróbico. Algo de lo que el maravilloso mediapunta no puede presumir.

Mientras resistió Coutinho saliendo de una posición retrasada que le penaliza, Neymar se convirtió en un jugador indetectable y su equipo dominó con continuidad. Cuando el jugador del Barça se fue apagando, quedaron expuestas las deficiencias. Hasta entonces, los aficionados se deleitaron con lo más grande del fútbol: la sintonía entre personas intercambiando una pelota para engañar a otras personas.

Brasil fue derramando ocasiones de gol desde los primeros minutos. Coutinho se ofrecía junto a Casemiro para dar el primer pase y acudía al borde del área para unirse a Neymar. Allí comenzó a ofrecer su repertorio de arrancadas y frenadas en una baldosa, dribló a Berhami, a Xhaka, y sirvió a Neymar en el área para que hiciera otro truco. Neymar dejó sentado a Schaer y entregó la pelota a Paulinho, llegador sistemático. El remate, muy mordido por el acoso del portero y los defensas, se fue por un palmo. Suiza pareció dislocada ante la afinidad de dos jugadores formidables.

El gol llegó en el minuto 20. Otra vez Coutinho recorrió 30 metros, se asoció a su amigo al borde del área y aprovechando que la zaga rival retrocedía y se metía en la caja armó la pierna y se sacó un derechazo. Acariciado con el interior de la bota, el balón hizo la curva y se clavó en la escuadra.

Muchos equipos se rinden ante esta clase de evidencias de superioridad atlética, física y técnica. La estatura de Brasil respecto a Suiza se puso tan de manifiesto en todos los órdenes que cualquiera de los presentes habría comprendido cierta cuota de resignación. Pero los suizos no se entregaron. Abanderados por el fiero Berhami y el bello Lichtsteiner resolvieron disputar cada balón como si les fuera la vida y, cuando lo recuperaron, lo cuidaron.

Replegados en parte por la ventaja y en parte porque las intervenciones de Coutinho comenzaban a espaciarse, los sudamericanos establecieron su centro de operaciones en el círculo central. Allí se sintieron potentes, bien guardados por su escuadrón de polifemos. Silva, Miranda, Casemiro y Paulinho son marcadores intimidantes. Pero, contra la apariencia, fallaron estrepitosamente en un córner. Suiza se lo ganó moviendo la pelota con sentido y Zuber lo cabeceó sin alardes. Miranda, un experto, se le agachó por delante. Silva, otro experto, se distrajo por detrás.

Cuando Brasil quiso reaccionar solo pudo hacerlo atacando a la desesperada. Con Neymar empeñado en litigios con Behrami y Coutinho agotado, quedaron los centros, los tiros desde fuera del área, y las llegadas en tromba. Suiza, valiente, aguantó para satisfacción de los hinchas rusos.