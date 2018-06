El juego total de los Warriors rinde a la NBA

La gran pregunta que planeó en el Quicken Loans Arena de Cleveland tras la final es ¿dónde jugará LeBron James la próxima temporada? La estrella concluye su contrato. “En el momento en que os hablo no sé absolutamente nada, no tengo la respuesta”, aseguró LeBron. A sus 33 años, resurgen las dudas, como ya sucedió en 2010 cuando dejó Cleveland para firmar por Miami. Entonces lo anunció en directo en un programa de televisión exprofeso que se tituló The Decision y que levantó una ola de indignación y de detractores del jugador. LeBron explicó que una cosa es segura, consultará su decisión con su familia.

LeBron suma tres anillos en las nueve finales que ha disputado. Intentará que el equipo en que juegue la próxima temporada, sea Cleveland u otro, aspire al máximo a conseguir el anillo, algo complicado si los Warriors mantienen su potencial. También concluye su contrato con Cleveland, el español José Manuel Calderón, que ahora podrá elegir entre las ofertas con las que ya cuenta.