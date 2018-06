Ricky Rubio: “Quiero conseguir un tiro estilo la bomba Navarro”

Ricky Rubio, a sus 27 años y en as su séptima temporada en la NBA, ha competido por fin en los playoffs de la NBA, se ha consolidado como uno de los pilares del equipo con el que ha emprendido un nuevo rumbo, Utah Jazz, y ha salido triunfante en un duelo tan exigente como el que mantuvo con Russell Westbrook en la primera ronda ante Oklahoma City.

Pregunta. ¿Cuál es su balance de una temporada que no pudo culminar a causa de la lesión que le dejó fuera de la semifinal del Oeste contra Houston Rockets?

Respuesta. Fue un contraste muy grande, la primera vez que cambiaba de equipo. Me sentí a gusto desde el primer minuto. Todavía tenemos y podemos dar más. Somos un equipo joven, con futuro. Podemos hacer grandes cosas. Tenemos cuerda.

P. ¿Hasta dónde llegarán?

R. Me veo jugando sin duda las finales. Incluso cuando empezamos los playoffs teníamos hambre. Sabíamos que era difícil. Mucha gente decía que íbamos a caer a la primera y eliminamos a Oklahoma. Luego dijeron que Houston nos iba a barrer por 4-0 y ganamos el segundo partido. Este equipo (Utah) tiene jugadores con mucho carácter y eso hace que sea especial.

P. ¿Ha sido su primera temporada sin dudas?

R. Siempre se tienen dudas. Sobre todo desde que sufrí las lesiones más importantes (se rompió los ligamentos cruzados en 2012 y fue operado del tobillo en 2015). Dudas si físicamente estarás a la altura, si tienes el talento para poder estar en la Liga mucho tiempo. Esta temporada, me he sentido cómodo desde el principio.

P. Golden State cuenta con cuatro All Star, Cleveland con una super figura como LeBron James. ¿Y Utah?

R. Es diferente. Nos ajustamos más al modelo de San Antonio. Cada pieza es importante, cada jugador aporta cosas importantes, y no solo hay dos o tres estrellas que llevan todo el peso del equipo. Es un sistema para mantenerlo durante muchos años.

P. ¿Ve a su compañero Donovan Mitchell, aspirante a novato del año, con el potencial de una superestrella?

R. Tiene las aptitudes y actitudes para serlo. He jugado con jugadores muy buenos, pero no han tenido el carácter que demostró él por ejemplo en el sexto partido de los playoffs ante Oklahoma o en el último contra Houston. Eso no se aprende, se tiene o no se tiene. Ves que es muy especial. Empiezo a tener experiencia y me pregunta muchísimo. Esa es otra de sus virtudes, es humilde, quiere mejorar. Me recuerda a Dwyane Wade (tres títulos de la NBA con Miami). Tiene carácter y mucho talento ofensivo.

P. Usted fue objeto de feas arremetidas en varios partidos por parte de Schröder, Dudley y Teague. ¿Molesta su estilo de juego?

R. Fue una coincidencia. Se produjeron acciones así porque se juega con una tensión muy alta. Sobre todo a final de temporada. Se nota más porque te juegas los puestos de playoffs. Fue algo fortuito y dio la coincidencia que se juntó todo y pareció algo personal, pero en ningún caso lo fue.

P. Poco después de midió a Westbrook y también saltaron chispas. ¿Necesitaba afirmarse?

R. Tienes que hacerte respetar. Hay jugadores en esta Liga que tienen un nombre y pueden jugar de una forma un poco más agresiva. Mi forma de actuar no cambiará. Me haré respetar. Y si te tiran al suelo, te levantas y no pasa nada.

P. El año pasado trabajó de manera específica el tiro con su excompañero en la selección y amigo Raúl López. ¿En qué va a trabajar más este verano?

R. Sobre todo físicamente, en mis piernas. He hablado con mi equipo personal para mejorar ese aspecto. No me he sentado a hablar con Raúl, pero una de las cosas que quiero conseguir es un tiro como el de la bomba Navarro. Allá se ejecuta muchísimo ese tipo de tiro en las acciones que no puedes finalizar cerca del aro ni tampoco tirar de media distancia, que es uno de los aspectos que ya tengo asimilados.

P. Acaba contrato la próxima temporada. ¿Cuál es su situación?

R. En principio solo me puede ofrecer Utah durante todo el año la extensión de contrato. Y si no, el 1 de julio del año que viene seré agente libre. Es una opción atractiva. Una situación en la que cualquier jugador quiere estar porque puedes elegir tu futuro. Es algo que no me incomoda. En cuanto a dinero, ya estoy financiado y solo me dedico a jugar. No buscaré el mejor contrato en lo económico, sino la mejor situación.

P. Pero, ¿si le ofrecen la extensión puede decidir si la acepta o no? ¿Es casi un agente libre?

R. No tanto. Porque ahora, por poner un ejemplo, si Miami me hace una oferta no puedo aceptar. Pero sí es verdad que tengo bastante poder de decisión respecto a mi futuro.