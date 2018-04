Los Warriors dejan a los Spurs en crisis existencial

El adiós a la temporada remitió automáticamente a San Antonio Spurs a la apertura de su gabinete crisis. Son muchas y trascendentes las dudas que sobrevuelan sobre el equipo más regular en su excelencia en las últimas décadas, siempre en los ‘playoffs’ desde la temporada 1997-1998. La eliminación en la primera ronda, a manos del campeón, Golden State, tras un quinto partido que concluyó 99-91 y dejó el definitivo 4-1 en la serie, abrió el debate sobre el devenir de la plantilla tejana. Desde que los árbitros señalaron el final del encuentro empezó a escenificarse el futuro de los Spurs.

Una de las dudas que concitan más expectación, como viene sucediendo en las últimas temporadas, es saber si Manu Ginóbili, a sus 40 años, se retira o continúa. Todavía sobre la cancha, se despidió con especial énfasis de todos sus rivales, a los que se abrazó uno por uno, y sobre todo de Steve Kerr. El entrenador de los Warriors le exhortó: “Sigue jugando. ¿Por qué no? Este año conocimos a Roger Federer en China. Le pregunté ¿por qué sigues jugando? Me dijo que amaba el deporte. Si tú lo amas también, sigue, ¡qué coño!”.

Tras el encuentro, Ginóbili explicó que se concede un plazo de un par de meses para decidir si hace efectivo el año de contrato que le queda con los Spurs o bien se retira. Más trascendente será la resolución del caso en que ha derivado la situación de Kawhi Leonard. La estrella del equipo tejano solo ha podido jugar nueve encuentros esta temporada a causa de una controvertida lesión no ha hecho sino propiciar rumores sobre su posible salida del equipo.

Sus compañeros le exhortaron hace unas semanas a que forzara su reaparición. Leonard hizo oídos sordos. A sus 26 años, es uno de los mejores de la Liga. Numerosos equipos se han interesado por hacerse con sus servicios, sabedores de que tiene una opción para librarse del contrato que tiene firmado para la próxima temporada con los Spurs a razón de 21,3 millones de dólares. Sus diferencias con la franquicia han sido palpables. La última vez que le preguntaron a Gregg Popovich cuándo iba a reaparecer Kawhi, contestó: “Pregunten a su clan”.

A todo esto, Pau Gasol también ha sido preguntado sobre su futuro. En julio cumple 38 años. Tiene firmadas dos temporadas más, a razón de 16 millones de euros anuales. “Tengo gasolina en el depósito y creo que todavía puedo hacer muchas cosas. En mi mente tengo la idea de jugar al menos tres o cuatro años más. A partir de ahí, veremos año a año. Tampoco quiero pensar mucho más allá en mi futuro”. Pau ha disputado esta temporada 77 partidos en la temporada regular con unos promedios de 10,1 puntos, 8 rebotes, 3,1 asistencias y 23,5 minutos. En los cinco partidos de los ‘playoffs’ ha salido siempre desde el banquillo y ha promediado 18 minutos, 6 puntos, 4,8 rebotes y 2,8 asistencias.

“Creo que he completado una temporada bastante buena. He sido eficiente durante los minutos que me han dado. Probablemente ha sido una de mis temporadas más eficientes. Por supuesto, me gustaría sumar más por el jugador que he sido y aún puedo ser”. Este verano no se celebra ningún campeonato de selecciones y el pívot de Sant Boi podrá gozar de más tiempo de descanso. Deberá decidir si compite en los partidos de clasificación para el Mundial que debe disputar España a finales de junio y principios de julio contra Eslovenia y Bielorrusia.

Golden State disputará las semifinales de la Conferencia Oeste contra Nueva Orleans, que eliminaron a Portland por 4-0 Los Warriors esperan poder recuperar para ese duelo a Stephen Curry, lesionado desde el 24 de marzo.

Los Sixers, uno de los equipos que están mostrándose más fuertes durante las últimas semanas, certificaron su superioridad sobre Miami (104-91) y cerraron la eliminatoria con un 4-1. El equipo de Filadelfia no jugaba los ‘playoffs’ desde 2012, y en 2016 solo sumó 10 victorias. Ahora accede a las semifinales de la Conferencia Este muy reforzado por sus excelentes resultados: una racha de 16 victorias para cerrar la fase regular y un 4-1 frente a Miami. Los Sixers se enfrentarán en las semifinales de la Conferencia Este al vencedor de la eliminatoria en la que Boston domina a Milwaukee por 3-2.