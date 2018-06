Rafael Márquez encabeza la lista de México para el Mundial

La eternidad será para Rafael Márquez. Juan Carlos Osorio, el entrenador de México, ha recurrido a la veteranía del futbolista para que dispute su quinto Mundial. El defensor sigue imputado por el Gobierno de Estados Unidos por un presunto nexo con una red del narcotráfico en su país desde agosto pasado. El Tri le ha respaldado y le pide guiarlos por última vez.

Por sugerencia de sus abogados, Márquez debe entrenar con un uniforme limpio de patrocinadores del equipo mexicano. Incluso le han pedido que no hable en la zona mixta donde se pueden ver los logotipos de los socios comerciales. Osorio dosificará su rendimiento como medio de contención y, en caso de emergencia, como su defensor central. El 29 de abril se retiró del Atlas de su país con la única convicción de jugar en Rusia contra Alemania, Corea del Sur y Suecia.

Osorio ha visto en Márquez uno de sus mayores consejeros del fútbol en México. Hace un año le llamó para jugar la Copa Confederaciones y fue el capataz en los 150 minutos en que participó.

El Tri esperó hasta el último día para elegir a sus 23 futbolistas por la angustia de las lesiones de Andrés Guardado, Héctor Moreno y Diego Reyes. Osorio planeaba dar sus 23 elegidos, pero las recurrentes visitas al quirófano por parte de sus jugadores le obligaron a presentar una de 28. En menos de una semana tuvo que despedirse de uno de los defensores más recurrentes en su sistema: Néstor Araujo de Santos Laguna.

Antes del pasado amistoso entre México y Escocia, el seleccionador comunicó la baja de tres de sus futbolistas: Jesús Molina, un centro de contención; Jürgen Damm, un clásico extremo derecho veloz y Oswaldo Alanís, un central que negocia su llegada al Getafe. Quedaron 24 y el rechazado fue Érick Gutiérrez, un medio de 22 años con buena proyección, que será el jugador de reserva.

Los futbolistas más destacados de este plantel mexicano son Hirving Lozano, uno de los jugadores versátiles por los costados y que deslumbró en el PSV Eindhoven, y Héctor Herrera, capitán del Oporto campeón en Portugal. Esta vez, México podrá contar con Carlos Vela, quien hace cuatro años rechazó jugar. Jonathan Dos Santos, formado en La Masia, jugará su primer Mundial junto con su hermano Giovani, una estadística que compartirán junto con los hermanos Kolo y Yaya Touré (Costa de Marfil, 2006), Erwin y Ronald Koeman (Holanda, 1990), Michael y Brian Laudrup (Dinamarca, 1998).

A lo largo de los tres años de gestión de Juan Carlos Osorio, el equipo mexicano no ha repetido un mismo once y, por lo tanto, aún no ha revelado su estrategia para enfrentarse a Alemania el domingo 17 de junio. Una de los principios del entrenador es la adaptación al rival, fungir como un camaleón contra cada rival. En sus últimos amistosos ha ganado 3-0 a Islandia, una derrota 0-1 contra Croacia, un empate sin goles contra Gales y una victoria 1-0 contra Escocia.

Porteros: Guillermo Ochoa (Standard de Lieja), Jesús Corona (Cruz Azul) y Alfredo Talavera (Toluca)

Defensas: Rafael Márquez (Libre), Héctor Moreno (Real Sociedad), Hugo Ayala (Tigres), Carlos Salcedo (Eintracht de Frankfurt), Jesús Gallardo (Monterrey), Edson Álvarez (América), Miguel Layún (Sevilla) y Diego Reyes (Oporto)

Mediocampistas: Héctor Herrera (Oporto), Andrés Guardado (Betis), Marco Fabián (Eintracht de Frankfurt), Javier Aquino (Tigres), Giovani y Jonathan Dos Santos (LA Galaxy)

Delanteros: Hirving Lozano (PSV Eindhoven), Carlos Vela (LA FC), Jesús Manuel Corona (Oporto), Javier Hernández (West Ham), Raúl Jiménez (Benfica) y Oribe Peralta (América)