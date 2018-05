Valverde: “Hemos despedido a Andrés con todos los honores”

Y un día Iniesta jugó su último partido en el Camp Nou. Su fútbol, en cualquier caso, seguirá presente en la memoria de la parroquia azulgrana, que ayer se acercó masivamente al Estadi (84.168 espectadores), la cuarta mejor entrada del curso. La ocasión lo merecía. Había que festejar el doblete, pero, sobre todo, había que rendirle homenaje al manchego. Tocó 88 veces la pelota, repartió 71 pases buenos y tiró tres gambetas. E intentó un remate a portería, sin éxito. A nadie le importó. “Cada vez que estábamos cerca del área lo mirábamos a él, no pudo ser, pero hemos vivido una gran noche. Se la merece. Andrés no juega al fútbol, lo disfruta”, aseguró Rakitic. Iniesta disfrutó de sus últimos 80 minutos con la camiseta del Barça. “Lo recordaré por siempre”, dijo.

“El momento del cambio, ha sido muy emocionante. Lo hemos despedido con todos los honores”, contó Valverde; “como entrenador nunca sabes si aciertas en el minuto o no”. Se abrazó con Messi y con cada uno de sus compañeros, también con los jugadores de la Real. Hasta el árbitro Munuera Montero saludó al volante. Entonces, explotó el Camp Nou al ritmo de I love you baby: “Andrés Iniesta lo lo lo lo”. La hinchada no paraba de cantar. E Iniesta ya no pudo contener las lágrimas. No era el primer homenaje. Tampoco sería el último. La casa del Barcelona lo recibió con mosaico impresionante: “Infinit Iniesta” y dos símbolos de infinito uno detrás de cada portería. “Fue impresionante. En el campo es de otro planeta, pero en el vestuario mucho más”, sostuvo Rakitic.

“Ha sido un regalo para mí estar en la despedida de Andrés, el jugador más importante de la historia del fútbol español”, aseguró Xabi Prieto, que también vivió una noche especial: ayer fue su último partido como profesional. Despedida para Prieto e Iniesta, fiesta para el Barcelona. El club cerró la temporada con una goleada en la final de la Copa del Rey ante el Sevilla (5-0) y una diferencia en la liga de 14 puntos respecto del segundo, el Atlético. La segunda mayor distancia con su perseguidor. La primera la consiguió el Barça de Tito Vilanova en el curso 2012-2013: le sacó a 15 puntos al Madrid. “Son diferencias importantes. No son habituales y eso dice mucho de nuestra regularidad, sobre todo en la primera vuelta donde sentamos las bases para ganar el título”, subrayó el técnico del Barça.

Nada más terminar el duelo, se hizo de noche en el Camp Nou. Fiesta de luces y batucada, hasta que volvieron a comparecer los campeones de la Liga, algunos acompañados por sus hijos, todos vestidos de azulgrana, todos con el dorsal 8. Y hubo pasillo. Uno más (la Real homenajeó al Barça antes del duelo). Pero esta vez el pasillo se lo llevó Iniesta. El nuevo presidente de la Federación, Luis Rubiales, le entregó la Liga al manchego, su novena que conquista con el Barcelona. Y, en el medio del festejo de título, la hinchada se acordó de su equipo de Zidane: “Madrid, cabrón, saluda al campeón”. Duró poco. Enseguida Iniesta recuperó su protagonismo. Su mujer, Anna, le entregó un cuadro con la camiseta del Barça y el símbolo de infinito; su padre, José Antonio, una foto con todas sus copas, 32. “Me quedo con la última final de Copa, por como fue”, reveló el manchego.

Época maravillosa

“Han sido 22 años maravillosos. Ha sido un placer y un orgullo defender a este club, el mejor del mundo. Gracias a todos mis compañeros, los voy a echar mucho de menos. Y gracias a mi afición por todo el cariño y el respeto que me hicieron sentir desde el primer día. Visca el Barça, Visca Catalunya y Visca Fuentealbilla”, expuso Iniesta, hasta que lo dejó la emoción. Sus compañeros salieron al corte: malteada para el capitán. “Es un orgullo todo el reconocimiento a Andrés, pero, por otro lado, también es una pena. Aquí se acaba. Yo lo voy a disfrutar un poco más en la selección. Es una perdida muy grande. Se nos saltan las lágrimas”, sostuvo Busquets.

Iniesta no fue el único que tuvo un reconocimiento. Xavi Hernández le entregó el premio al mejor jugador de la liga en el mes de abril a Messi. Además, el argentino se consagró con la Bota de Oro, al mejor artillero de Europa, nadie ha conseguido tantas como él. “De lo que más estoy contento es de haber encajado en el equipo y en el club. Eso no es fácil en un equipo que está acostumbrado a ganar”, cerró Valverde. Se acabó la temporada para el Barcelona. Ganó el doblete, pero perdió el fútbol de Iniesta. El 8 no se va: “Los llevaré en el corazón para siempre”.