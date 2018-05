El infinito fútbol de Andrés Iniesta

Acostumbrado a admirar de su fútbol, esta vez el césped del Camp Nou miró de refilón a Andrés Iniesta. Disfrutó igual. El palco de la casa del Barcelona se vistió de plato de televisión para agasajar al volante. En un acto moderado por Jordi Évole, con todos los títulos que conquistó con la camiseta del Barcelona como testigo (31, solo faltaba la última Liga), Iniesta recibió un nuevo homenaje. Esta vez institucional, bajo el lema #infinit8Iniesta. Distendido, a veces medio sensible, otras más divertido, siempre sentido, Iniesta comenzó a decir adiós. Habrá una última función, el próximo domingo ante la Real Sociedad. Entonces será lo rendirá pleitesía la hinchada azulgrana, ayer fue el turno de sus compañeros, entrenadores, directivos, amigos y familiares.

“¿Qué puedo hacer para convencerte de que te quedes?”, le arremetió, de entrada, Évole. Pero a Iniesta es difícil sacarlo de su guion, ni siquiera el siempre jocoso Piqué lo pudo convencer de que estire su vida en el Camp Nou. Mucho menos, el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu. “Lo hemos intentado todo. Pero él lo tiene claro. Es un hasta luego. Ahora hace un paréntesis, volverá al club”, explicó el directo. “¿Puedo contar cuando me dijiste que te ibas?”, le preguntó Piqué al manchego, que asintió entre risas. “Antes del encuentro en Roma, fui a la habitación de Andrés y me dijo: ‘si mañana no hay una debacle lo comunico después del partido’. Pasó lo que pasó, no me puedo hacer a la idea de que se vaya”, contó el central.

La decisión estaba tomada. No hay marcha atrás. “Es un momento especial y distinto. Me he imaginado muchos momentos. Nunca este. Estos años ha pasado muy rápido, llegué siendo un niño y con una familia maravilla. No quiero hablar de títulos. Quiero agradecer. Quiero agradecer a toda la gente que me ha ayudado”, sostuvo un emocionado Iniesta. Él quería dar las gracias, el mundo del fútbol le quería agradecer a él. “Todo lo que hace en el campo es la perfección”, lo elogió Guardiola. “Cuando sale al campo es para aplaudirlo”, sumó Capello. “Hace todo con mucha facilidad. Una sencillez que no es normal”, terció Messi. Y remató Xavi: “Hoy es el adiós a un jugador extraordinario. Hoy comienza una leyenda. Hay que resaltar su faceta humana, la futbolística la conoce todo el mundo: siempre ha puesto el equipo por encima de todo”.

Parecía que nadie podía dejar de destacar a Iniesta. Villa, Toti, Van Gaal, Neymar, Casilla, Lineker, Nadal, Rijkaard, Ronaldinho, Martino, Del Bosque, Valdés, Ribery, Lopetegui, Luis Enrique, Marc Márquez y Pirlo, entre otros, se rindieron ante el fútbol del manchego. No fueron los únicos. Pau y Marc Gasol, Butragueño, Antic, Marañón, Dani Alves, Zubizarreta fueron algunos de los asistentes de lujo. Por supuesto, también estaban todos sus compañeros, el cuerpo técnico, la directiva y representantes de la Masia, de fútbol femenino y de las secciones. E Iniesta no se olvidó de invitar a su homenaje a las familias de su amigo Dani Jarque y a la de Tito Vilanova, tampoco Danny Cruyff. “Estos días no están siendo fáciles. Intento disfrutarlo al máximo, Pero, sobre todo, quiero disfrutar el domingo cuando me despidiré de este campo, mi casa”, cerró Iniesta. El acto lo cerraron sus amigos de Estopa. Iniesta dice adiós, para el Barça su fútbol es infinito.