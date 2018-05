Le Mans, una prueba de fuego para Yamaha

Cree Dani Pedrosa que su condición física no le afectará en su rendimiento este fin de semana. “La mano ha mejorado mucho. Y he ganado fuerza, que es muy importante aquí, especialmente en zonas como la de la chicane”, explicaba. Ocurre que, además de recuperarse de la fractura de radio que se produjo en la carrera de Argentina (después de que Zarco chocara con él), debe lidiar ahora con ciertos problemas en su cadera. El accidente múltiple que terminó con él volando por los aires en Jerez le dejó una inflamación en la cadera. “Tengo líquido”, concedía. Por el momento, esperará. Porque el proceso para solucionarlo pasa por guardar reposo. Y eso no lo podrá hacer hasta que pase el gran premio de Cataluña y los tests posteriores. “Solo entonces podré tener una semana sin actividad física”. Entre unas cosas y otras, el piloto de Honda no ha tenido una carrera tranquila desde que comenzó el campeonato. Y sigue sin contrato.