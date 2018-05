Pedrosa: “Me gustaría saber cómo juzgan en Dirección de carrera”

Jorge Lorenzo no quería hablar del asunto. Le dolía haber estado implicado en un incidente con los otros dos pilotos a los que considera tan limpios como él en las maniobras de adelantamiento. No quería “empezar a discutir de quién ha sido la culpa”. Porque, en su opinión, ellos, que habían hecho una carrera magnífica, no merecían terminar así: “Andrea me ha pasado, se ha ido largo, yo le he vuelto a pasar por el interior y en milésimas de segundo he tenido un impacto con Dani. Y todo ha sido consecuencia de eso, como si fuéramos fichas de dominó cayéndose”. Así era como explicaba él, pura “mala suerte”, insistía, lo que había sucedido pocos minutos antes.

Pero hubo tantas versiones como los implicados en la acción. “Si chocamos es porque alguien cometió un error”, dijo Dovizioso, que señaló a Lorenzo y a Pedrosa como los responsables, al primero porque, según dijo, es el que marca la línea, y al segundo porque, al ir detrás, es el que “puede manejar la situación”. De su adelantamiento no hizo valoración alguna. “Dani hizo una trazada normal, pero iba más rápido de lo que acostumbra. Y Jorge recuperó la trazada sin mirar atrás y cortó demasiado rápido”, apuntaba el italiano. Que, eso sí, advertía: “No hay nada que penalizar, pero al final nos vamos todos con cero puntos”.

No fueron tanto los puntos –Dovizioso pierde, obviamente, el liderato a manos de Márquez, quinto a 24 puntos de aquel, Pedrosa está, entre unas cosas y otras, 11º, 20º Lorenzo– como la tremenda caída lo que más molestó a Pedrosa, que hizo un discurso calmado y crítico al exigir a Dirección de carrera los motivos por los que se sancionan o no las acciones. Idéntica razón por la que se presentó en su oficina al terminar la carrera. “Tuve una gran caída, otra vez. Y como vi que decían que era un incidente de carrera decidí ir allí para entender por qué habían tomado esa decisión. Porque también fue un incidente de carrera lo de Argentina para mí, pero no para Rossi y Márquez. Yo a Zarco entonces le di espacio, y acabé en el hospital [con una fractura de radio]. Este domingo Jorge no comprobó si había alguien en la trazada y volví a volar por los aires”, se arrancaba, todas sus respuestas a la prensa sentado en una silla, pues tiene la cadera inflamada.

Y seguía: “Me gustaría saber cómo juzgan. Por eso empecé a preguntarles. A ver, ‘¿yo estaba en dentro?, ¿estaba en la línea buena?, sí, me decían. ¿Tenía la preferencia?, sí’. Y entonces, me dijeron que si no estaba de acuerdo con su decisión, que no lo estoy, que apelara. Pero yo no quiero pedir una penalización para Jorge, lo que quiero es que ellos entiendan lo que pasa en la pista, porque no lo hacen. Porque yo solo mantuve mi línea, tampoco fui más deprisa. Jorge cortó la línea para recuperar la trazada y seguramente no me esperaba a mí ahí. Yo ya había empezado a girar, de modo que ya no lo veía, estaba mirando en otra dirección. Cuando recuperas la línea, como hacía él, tienes que comprobar si hay alguien ahí. Pero no quiero apelar, porque si apelo parece que vaya contra Jorge, pero yo no voy contra Jorge, voy contra su decisión”. Y así cerraba su argumentación, que había empezado, eso sí, advirtiendo que el de Jerez había sido un mal resultado para “los tres pilotos más limpios de la parrilla”, probablemente la única observación en la que estuvieron los tres de acuerdo.