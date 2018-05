Zidane: “Antes pasaban muchas cosas, pero se quedaban en el campo; hoy se sabe todo”

Zidane, en rueda de prensa. ATLAS

Dos días después de un clásico intrascendente que se anunciaba como descafeinado, nadie deja de valorar lo que sucedió en el Camp Nou. Más concretamente en su túnel de vestuarios alrededor de las 21.30, el tiempo de descanso, cuando Leo Messi, según filtraron desde el Real Madrid, acosó al árbitro al grito de: "¡Te cagás, te cagás, siempre estáis igual. Hemos ganado la Liga y ya está, no hace falta que les regales el partido. Esto es una puta mierda!". Los rumores los confirmó Sergio Ramos tras el partido, los negó más tarde el Comité de Árbitros y no quiso comentarlos este martes Zinedine Zidane. "Son cosas que quedan en el campo, no voy a hablar de eso", dijo el técnico. "Siempre pasan muchas cosas ahí dentro, el problema es que ahora se sabe todo gracias a las cámaras. Antes todo se quedaba en el vestuario. No estoy aquí para comentar lo que pasó entre los jugadores, hay gente que sabe lo que ha pasado y ya decidirán. Mucho bla, bla para no cambiar nada".

En ese bla, bla del que habla Zidane el protagonista es el colegiado Hernández Hernández, señalado por unos y por otros. Los motivos, la expulsión a Sergi Roberto, la no expulsión a Bale, la falta no pitada a Suárez y el penalti no señalado sobre Marcelo. "La culpa es de los que hablan de la polémica, es verdad que a veces es demasiado hablar. Mejor quedarse con el partido de fútbol que con las polémicas. Soy partidario de más fútbol que polémica", aseguró el entrenador, que no quiso valorar ningún posible error del colegiado. "No vio la falta y punto final, cada uno se puede equivocar o no ver. Nunca voy a reprochar esto a un árbitro".

El ruido del clásico absorbe también a Cristiano Ronaldo y su tobillo derecho, malogrado cuando firmó el empate a uno. La preocupación del momento terminó en alivio al confirmarse que tan solo sufría un leve esguince que no le impedirá estar en Kiev. "Es increíble que 48 horas después ya está andando. Eso demuestra su ambición, sus ganas de querer jugar. No sé si jugará frente al Villarreal", aseguró Zidane, que se mostró optimista al ser cuestionado por si priorizará minimizar riesgos antes de la final. "Al final no pienso así, en las lesiones, en lo que puede pasar antes. Tengo 25 jugadores y algunos tienen que descansar, pero no pensando que se van a lesionar, si no, no vamos a jugar lo que nos queda. Tenemos que ser positivos, cuando se lesionan pensar en que se recuperen lo antes posible. Como entrenador tengo que jugar los partidos y voy a poner a los que veo conveniente".

En breve podrá alinear ya a otros dos caídos en fechas anteriores, Carvajal e Isco, que también estará en la cita del 26 de mayo. "Todos van a llegar, Cristiano, Isco y Carva. Isco está bien y Carva le queda poco, físicamente está trabajando bien. Van a llegar todos a la final, te lo digo yo, al 150%". No lo harán, eso sí, a su próximo compromiso, mañana ante el Sevilla. "Seguro que lo van a llevar al límite, este entrenador (Joaquín Caparros) mete una intensidad alta, una presión... vi el partido contra la Real y llevaron a la Real al límite. Nos espera un buen partido".