Sergio Ramos: “Messi le metió un poco de presión al árbitro en el túnel”

El ritmo con el que arrancó el partido era para pitar tiempo muerto. No así las ganas que se tenían Madrid y Barcelona. Y menos mal que era un clásico descafeinado y sin nada en juego… Terminó la primera parte con cuatro tarjetas y una expulsión, la de Sergi Roberto por soltarle un manotazo a Marcelo. Pitó el colegiado el final de los primeros 45 minutos y los jugadores del Barcelona fueron a pedirle explicaciones. Le rodearon en círculo. Tuvo que entrar el delegado de campo para alejar a Iniesta y Luis Suárez y pedirles que se fueran a vestuarios. En el túnel hubo algunos empujones y alguna palabra de más.

Según algunos testigos de la escena, Leo Messi se encaró con el colegiado en el túnel y le dijo: “¡Te cagás, te cagás, siempre estáis igual. Hemos ganado la Liga y ya está, no hace falta que les regales el partido. Esto es una puta mierda!”. A Sergio Ramos, uno de los últimos en pasar por la zona mixta, le preguntaron por las palabras del argentino. “Si lo sabéis ya, no preguntéis, para mí es futbol y hay que dejarlo dentro del campo”, respondió el central y capitán del Real Madrid. ¿Qué pasó en el túnel? ¿Se quejó Messi?, le insistieron. “Sí, le ha metido un poco de presión al árbitro, no sé si habrá cámaras o no, pero la imagen está ahí. No sé si eso habrá hecho que en la segunda parte ciertas jugadas las haya pitado de alguna que otra manera, pero sí que es cierto que en el descanso hubo lío”, contestó Ramos.

Sobre las jugadas polémicas del partido —la posible expulsión de Bale, el posible penalti a Marcelo y la posible falta de Luis Suárez a Varane en el gol de Messi— no habló Sergio Ramos. Ni Zidane. “Ya sabéis que no hablo de árbitros”, dijo el técnico francés. “Yo creo que sí, que me hicieron penalti, pero ya pasó”, aseguró Marcelo. “No hemos empatado por el árbitro pero sí ha habido jugadas dudosas. El resultado es justo, pero el árbitro podría haber pitado el penalti claro a Marcelo”, subrayó Casemiro.

A Sergio Ramos también le preguntaron por Luis Suárez, con el que se encaró varias veces —fueron amonestados ambos— y por la decisión del Madrid de no echar el balón fuera en una jugada en la que el uruguayo estaba en el suelo. “Me pilla a mí en primera pesona, siempre que hay un compañero en el suelo por respeto normalmente tiras fuera el balón, pero conociéndolo un poco, conociendo su estilo y sus formas no lo vi oportuno. Me cogió a mí, no lo toqué para nada, así que era innecesario echar el balón fuera”, respondió el central. “Cada uno es de su padre y de su madre, no estamos aquí para educar a nadie, demasiado tengo con los tres niños que tengo en casa. Que cada uno que sea como quiera, para eso hay un árbitro que tiene que juzgar”, prosiguió Ramos sobre Suárez.

En la sala de prensa, Zidane evitó cualquier polémica. “Hablar de las jugadas no las va a cambiar. El próximo año con el VAR ya se hablará de eso y de cómo acabaría un partido así”, dijo el técnico del Madrid, que reconoció que a su equipo le costó cuando se quedó con un hombre más. “Tendríamos que haber tenido más paciencia”, analizó. “Ha sido un buen partido de fútbol y eso siempre es más importante que las polémicas”, concluyó el técnico del Madrid, que en cuatro partidos no ha perdido en el Camp Nou.