El mejor colofón a la Liga

La Liga no ha tenido historia, monopolizada por la regularidad del Barça, campeón en A Coruña. El relato ha sido azulgrana desde el inicio y ahora quiere que lo sea hasta el partido final que le enfrentará a la Real después de jugar con el Madrid, el Villarreal y el Levante. Las aspiraciones del equipo de Valverde, vencedor de la Copa y de la Liga, dependen sobre todo del partido de hoy (20.45, Movistar Partidazo) contra el Madrid, finalista y favorito para ganar la Champions. El clásico viene por tanto que ni pintado para poner el mejor colofón al campeonato español tan admirado en Europa.

“Afortunadamente ya somos campeones”, sentenció de manera irónica Valverde. “Si parece un partido descafeinado es porque ya hemos ganado el título”, añadió. “A mí ya me va bien. Me gustaría que fueran así todos los Barça-Madrid”. El comentario cáustico del entrenador del Barça estuvo en consonancia con las palabras previas de Zidane: “Felicito al Barça. La Liga es más difícil que la Champions”. Muy respetuosos con la trayectoria de sus equipos, los dos técnicos huyeron del ruido mediático, polarizado por la negativa del Real Madrid a hacer el pasillo de campeón al Barça.

Valverde no le da mayor importancia y Zidane argumenta que su decisión se corresponde con el proceder del Barça cuando el Madrid ganó el Mundial de clubes. No hubo honores azulgrana en el Bernabéu (0-3) y no los habrá por parte madridista en el Camp Nou. Tampoco cuajó la iniciativa de que ambos equipos formen para homenajear a Iniesta. “Le admiramos por lo que ha hecho y por cómo es a nivel personal. Le saludaremos, felicitaremos y desearemos suerte”, afirmó Zidane.

La vida del Barça gira últimamente alrededor de su capitán y de su condición de invicto en la Liga, disputados 41 encuentros si se suman los siete de la temporada anterior, después de perder un partido intrascendente en la Copa en cancha del Espanyol y un segundo de definitivo en la Champions en Roma. “Con los tiempos que corren a mí me parece un reto difícil e importante intentar acabar el campeonato sin perder”, afirmó Valverde. Zidane no olvida por contra que edificó su mandato a partir de la victoria (1-2) conseguida en abril de 2016 en el Camp Nou cuando acabó con la imbatibilidad de 38 partidos del plantel de Luis Enrique.

El factor campo

El francés ha ganado dos partidos y empatado el tercero en su visitas al Camp Nou. El último Barça-Madrid de la Supercopa acabó 1-3. Y es que a los azulgrana se les da muy bien el Bernabéu y a los madridistas les va mejor la cancha del Barcelona. La estadística asegura que desde el 5-0 de Guardiola a Mourinho los dos equipos se reparten las victorias (4), las derrotas (4) y los empates (4) mientras que los barcelonistas ganaron la mitad de los choques jugados en Madrid (siete sobre 14).

“La final de la Champions se prepara con la intensidad de la Liga”, anuncia Zidane, pendiente de Isco y Varane después de perder por lesión a Carvajal. Valverde aspira a recuperar a Iniesta —“hace un mes y medio, que me dijo que se iba”—para armar al mejor Barça “porque veremos al mejor Madrid”. La condición de campeón no rebaja la exigencia para el Barça si se atiende al factor campo —el amarillo se supone que será el color dominante— y a los retos pendientes: el trofeo Zamora; el Pichichi y la Bota de Oro (32 goles de Messi por 24 de Cristiano); la diferencia de puntos (en 1984-1985 fue al final de +17 y ahora es de 15); y la condición de invicto del Barcelona. El día a día de la Liga avala a los azulgrana de la misma manera que mucho tendrá que decir el Madrid si se toma el clásico como una final de la Supercopa o de la Champions.