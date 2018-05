Messi niega que insultara al árbitro en el clásico

Lionel Messi quedó bajo los focos tras el clásico en el Camp Nou. Y no fue por su gol, el número 26 que le ha marcado al Real Madrid en su carrera, sino por un supuesto insulto al árbitro Hernández Hernández en el túnel de vestuarios antes del saltar al campo en el segundo tiempo. El argentino, que había visto la cartulina amarilla por una falta a Sergio Ramos, estaba muy enojado con el árbitro. “Leo no es tan tonto como para insultar al árbitro si ya tiene una amarilla y el Barça está con 10 jugadores. Nunca llamó cagón al árbitro ni insultó a nadie”, apuntan desde el entorno del rosarino.

“¡Te cagás, te cagás, siempre estáis igual. Hemos ganado la Liga y ya está, no hace falta que les regales el partido. Esto es una puta mierda!”, le habría dicho Messi al árbitro antes de saltar al campo en el segundo tiempo. Una teoría que corroboró en público Sergio Ramos tras el clásico. “Messi le ha metido un poco de presión al árbitro, no sé si habrá cámaras o no, pero la imagen está ahí. No sé si eso habrá hecho que en la segunda parte ciertas jugadas las haya pitado de alguna que otra manera, pero sí que es cierto que en el descanso hubo lío”, aseguró el capitán del Real Madrid.

El acta arbitral del clásico, en cualquier caso, no refleja ningún problema entre Hernández Hernández y Messi. Tampoco hubo ninguna imagen de la televisión que reflejara la discusión entre el jugador del Barcelona y el colegiado. Frente a la polémica situación, el Comité de Árbitros salió al cruce, según informó Radio Barcelona. “Nadie del equipo arbitral escuchó esas manifestaciones a manos de Messi a Hernández Hernández. A no ser que se hubiesen dicho en el campo a espaldas del árbitro”, aseguran desde el Comité de Árbitros.