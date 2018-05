Valverde: “Este clásico no ha tenido nada de descafeinado”

El Barcelona estaba a punto de finalizar la vuelta de honor, cuando Gerard Piqué cogió el micrófono. Entonces, la poca gente que quedaba en el Camp Nou no tenía dudas: el central iba a soltar uno de sus mensajes controvertidos. No desilusionó. “Somos los campeones de la Liga y, como nadie nos ha hecho el pasillo, le pido a la gente del staff del equipo que nos lo haga. Este es el pasillo de los hombres que cuidan del Barça”, soltó el defensa azulgrana. “La idea ha surgido ahora mismo”, reveló Luis Suárez. Lo corroboró Ernesto Valverde. “Te aseguro que ha sido una situación totalmente improvisada. Este Gerard es una caja de sorpresas. Me dijeron que había que hacer un pasillo. Pues se hace. Y está bien, se lo merecen. Ha sido una anécdota, sin más”. Y cerró Busquets: “Lo del pasillo es una anécdota, no hay polémica alguna, cada equipo hace lo que quiere, nosotros lo que queríamos era jugar el partido”.

Una vez finalizado el clásico, Luis Suárez, Messi y Piqué permanecieron en el centro del campo cuando la mayoría de sus compañeros ya estaban en el vestuario. El club les tenía preparada una especie de celebración para homenajear el doblete. Hubo unos minutos de expectación hasta que regresaron del camerino el resto de los azulgrana, algunos descalzos, como Iniesta o Paco Alcácer, otros vestidos ya de calle, como Sergi Roberto, expulsado antes del cierre del primer tiempo. El lateral de Reus vio la cartulina roja por una manotazo a Marcelo. “He hablado con Sergi y me dijo que había chocado con Marcelo y que se lo había querido sacar de encima. Me fastidia mucho la expulsión de Sergi. No creo que haya sido una jugada de expulsión”, señaló Valverde.

El clásico, que pintaba para un duelo de compromiso, reivindicó la rivalidad entre los dos grandes de la Liga. “De descafeinado el clásico no ha tenido nada. Más bien, tuvo mucha cafeína. Ha sido un duelo muy intenso desde el primer minuto, pero es que ya se sabe que en estos partidos todos queremos ganar…”, aseguró el preparador azulgrana. “Los clásicos se juegan así porque se quieren ganar. Fue un lindo partido”, terció Luis Suárez. “Somos dos equipos muy competitivos, hemos hecho un grandísimo partido con 10…”, completó Busquets.

Suárez: “Fue un poco falta”

Al clásico no le faltó nada: 28 remates, cuatro goles, 28 faltas, ocho amarillas, una roja y varias jugadas polémicas, como la infracción de Jordi Alba a Marcelo en el área o la falta de Luis Suárez a Varane antes del gol de Leo Messi. “Es un poco falta, yo le empujo y le toco el pie. Ahí están la decisiones de los árbitros, a veces aciertan y en otras no”, confesó el delantero azulgrana.

“No he visto la repetición de las jugadas polémicas, pero creo que todos nos podríamos quejar”, analizó Busquets. Una idea con la que coincidió Valverde. “Afortunadamente no tenemos el VAR porque si no todavía estaríamos jugando”, bromeó. “Es difícil arbitrar, nos tenemos que poner en su piel. Yo vengo aquí siendo el entrenador del Barça y veo todo a favor de mi equipo”, completó el técnico azulgrana, contento con el partido de sus muchachos, sobre todo con el resultado. El Barcelona suma 42 partidos invicto en la Liga. “Aunque la tenemos resuelta hay alicientes suficientes como para jugar los tres partidos que nos quedan a tope. Es un reto importante finalizar invictos, solo hay que repasar la historia”, concluyó Valverde.