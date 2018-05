Para no bajar el pistón, Sergio Ramos

Un “incordio inevitable”. Así se ha tomado el vestuario del Madrid el descafeinado clásico de este domingo (20.45, Movistar Partidazo) en el Camp Nou. Entre las paredes de Valdebebas, nadie hablaba estos días del duelo contra el Barcelona. Manda la final de Kiev, la tercera seguida para el conjunto blanco. Ni ellos ni su rival, campeón la pasada jornada en A Coruña, se juegan nada hoy en cuanto a la clasificación. Ni siquiera, cuentan desde Valdebebas, hay ganas de revancha en la caseta por el 0-3 de la primera vuelta en el mes de diciembre. No hay más aliciente para el Madrid que tomarse el duelo de esta noche y los otros tres encuentros que le quedan en Liga [Sevilla, Celta y Villarreal] como una preparación para la final de la Champions del día 26 contra el Liverpool.

Hay jugadores, sin embargo, por los que el clásico siempre tiene un sabor especial. Es el caso de Andrés Iniesta, que este domingo disputará el último. Y es el caso de Sergio Ramos, el capitán del Madrid, que alcanzará hoy a Pirri como el octavo madridista con más partidos (561). Le quedan por delante a Camacho (577), Hierro y Gento (601), Santillana (645) Sanchís (710), Casillas (725) y Raúl (741). El de esta noche también será el clásico número 38 del defensa, el noveno como capitán. El central del Madrid ha ganado 13, empatado siete y perdido 17.

“Es muchísimo lo que representa Sergio para este club, lleva 13 años ya aquí. Es nuestro líder, nuestro capitán y decir que es importante se queda corto. Es un ejemplo para todos de entrega, de motivación, de saber motivar a los demás. Me alegro de poder compartir con él una parte de su carrera. Como jugadores ya compartimos vestuario en mi última temporada”, dijo ayer Zidane.

El miércoles, después de que el Madrid se clasificara para la final de la Champions, Ramos se acercó a la grada de animación, cogió el micrófono y empezó a cantar: “¡Reyes de Europa, somos los Reyes de Europa!”. Al oído le pidieron que arrancara también el “¡Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer, si fuiste campeón de Europa por duodécima vez!”.

ampliar foto Sergio Ramos celebra el pase a la final de la Champions cantando junto a la afición. Rodrigo Jiménez EFE

Ramos liderará, muy presumiblemente, la zaga en el Camp Nou. Varane está con molestias musculares y no se entrenó con el grupo estos últimos días, y Nacho volvió el miércoles después de una lesión de un mes. Al técnico francés le preguntaron ayer si no le da miedo poner a según qué jugadores en estos partidos intrascendentes, con la final de Kiev a la vista. “No, para nada, no voy a pensar en eso porque si no, no jugaríamos ningún partido más. Vamos a jugar como siempre, intentando hacer el máximo”, respondió.

Sergio Ramos es precisamente de los que nunca baja el pistón. En los clásicos ha marcado cuatro goles, el primero en marzo de 2007 (3-3) y el último en diciembre de 2016. Fue el gol del empate a uno en el minuto 90. Fue un cabezazo tras una falta sacada por Modric. En la celebración casi le explota una vena. En los 37 clásicos que ha disputado, el defensa ha sido expulsado cinco veces (de las 19 que suma en total). La última el 23 de abril del año pasado.