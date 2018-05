Zidane: “El Barça no nos hizo pasillo por el Mundialito; así que nosotros tampoco”

Llega el clásico a 21 días de la final de Champions de Kiev. Llega un clásico sin nada en juego. El Barcelona ha ganado el doblete y el Madrid, que reina en Europa, aguarda para disputar su tercera final seguida y repetir la hazaña del Bayern de Múnich que levantó tres orejonas consecutivas en 1974, 1975 y 1976. Desde que la Copa de Europa cambió de formato, nadie había logrado dos Champions seguidas. Lo hizo el Madrid en 2016 y 2017. "Conmigo no va a pasar eso de ir a jugar al Camp Nou con los futbolistas del filial. Nos quedan cuatro partidos [Barcelona, Sevilla, Celta y Villarreal] y lo vamos a hacer de la mejor manera posible para acabar lo más arriba posible en la clasificación. La final de la Champions se prepara con la intensidad de los partidos de Liga", explicó Zidane este sábado en Valdebebas después del último entrenamiento previo al clásico.

El Madrid viajará el domingo por la mañana a Barcelona con la baja de Carvajal y las dudas de Isco y Varane. El malagueño tuvo que pedir el cambio contra el Bayern en la ida por un problema en el hombro y no entró en la convocatoria del partido de vuelta. El central francés terminó el encuentro del miércoles con problemas musculares.

Ya anunció Zidane hace un par de semanas que el Madrid no le haría pasillo al Barça campeón de Liga. El domingo en Coruña Jordi Alba aseguró que esa decisión no era cosa del técnico francés sino que venía de arriba. "No es así", afirmó el técnico este sábado. "Hay que hablar de la situación que hubo después del Mundialito [a la vuelta de Abu Dabi el Madrid recibió al Barcelona en el Bernabéu y no hubo pasillo]... Para ellos no era importante hacer el pasillo y lo entiendo. Algunos dicen que para qué nos lo iban a hacer si ellos no disputaron esa competición... Pero es que para ganar el Mundialito tienes que jugar la Champions y en la Champions estamos todos, Barcelona incluido. Son ellos los que no lo hicieron y al final nosotros no lo vamos a hacer tampoco", explicó Zidane.

"Lo digo con respeto eh, porque han ganado la Liga, que para mí es lo más difícil, bonito y lo más complicado. Les felicito, eso es el respeto. Pasó eso de diciembre y es una cuestión mía, de habernos hecho el pasillo en diciembre, se lo habríamos hecho nosotros mañana. No vamos a hacer algo que ellos no hicieron", zanjó el técnico francés al que le preguntaron si tienen previsto hacer algo especial con Iniesta que mañana jugará su último clásico.

"El detalle es lo que dije el otro día, es un jugador que admiramos, no es un futbolista cualquiera por lo que ha hecho y por como es como persona. Le saludaremos, felicitaremos y desearemos suerte para su futuro", concluyó Zidane que no dará la lista de convocados hasta el domingo por la mañana.