Valverde: “Es un clásico, espero lo mejor de los dos equipos”

Conquistada la Liga tras festejar también la Copa, el Barça aguarda al Madrid para disputar un clásico con poco o nada en juego. Al equipo de Zidane le va la honra en el duelo tras tirar la competición para centrarse en una Champions en la que están en la final, mientras que el Barcelona persigue con ambición cerrar el torneo sin derrota alguna, algo que solo se ha logrado en dos ocasiones en la historia, allá en los años 30. Pero entiende Ernesto Valverde hay partidos que se compiten como si fuera el último. “Un clásico es un clásico y es un partido significativo en la temporada. Afortunadamente, ya somos campeones, pero hay alicientes en el campo, por lo que significa para la afición y para el rival”, se arrancó el entrenador azulgrana; “obviamente que queremos ganar como ellos por la rivalidad y por todo. En la ida conseguimos ganar y pretenderán rompernos la racha que llevamos”. ¿No es un clásico descafeinado?, le persistieron. “Pues ojalá todos fueran así, con nosotros siendo campeones. Seguramente la gente estaría más excitada si nos jugáramos algo más, pero a mí ya me va bien así, ¿eh?”, replicó al tiempo que insistió: “Es un partido importante y lo valoramos así. Espero lo mejor de los dos equipos”.

No se olvidan en Can Barça, en cualquier caso, del récord de invencibilidad, que ya son 41 partidos –los 34 de esta temporada con Valverde más siete que lograron al acabar el curso anterior con Luis Enrique en el banquillo- y que pondrá en entredicho el Madrid. “Es un aliciente”, aceptó Valverde; “hay un par de equipos que lo consiguieron en los años 30, pero conseguirlo es muy difícil y sería impresionante”. Aunque la Liga ya no se la quitará nadie, por más que se discuta en las charlas coloquiales la capitalidad del laurel ante la posibilidad de revalidar el Madrid la Champions. “La Liga, para los entrenadores, es la que te dice cómo estás durante un año y al final la gana el mejor. En la Champions entran más factores en juego que tienes que controlar y no puedes tener un mal día o un punto de mala suerte, hay que saber competir…”, respondió Valverde con naturalidad. Y añadió: “Los entrenadores valoramos mucho la Liga porque es la que te alimenta durante la temporada. Hay entrenadores que van bien en la Champions y no tanto en la Liga y no la acaban… Berizzo iba quinto y mira, no siguió. A veces una sola circunstancia te sacan de la Champions, como nos ocurrió este año. Todas las competiciones son difíciles y valoramos lo que ha hecho el Madrid porque nos gustaría estar también en la final, pero no ha podido ser”.

Hastiado del ruido que hay alrededor del pasillo, el que le hizo el Dépor por ganar la Copa y el que no quiere hacer el Madrid por la Liga –Zidane justificó que tampoco se la hizo el Barça cuando vencieron el Mundial de Clubes-, el técnico azulgrana trató de dejar clara una vez más su postura. “Hay tanto ruido que parece que a veces habrá que hacer una encuesta. Ya está bien de esto… No le damos importancia. Carece absolutamente de importancia”, resolvió. Y, deportivo como es, también se posicionó sobre la próxima final europea entre el Madrid y el Liverpool. “Que gane el mejor”, zanjó, hábil como es.

Con Robert y Sin Iniesta

Anunciado el adiós de Iniesta al final del curso, Valverde aceptó al fin contar un poco de la charla que mantuvieron. “Me dijo que se iba hace un mes y medio”, reveló; “y lo tenía bastante meditado, por lo que no le dije nada, lógicamente. Con su bagaje y años en el fútbol… No es un joven al que hay que convencer o encaminar. No es su caso. Traté de entender lo que me comentaba”, convino. Del mismo modo, tampoco quiere que se marche el secretario técnico Robert Fernández, que acaba contrato y que desde la directiva se hacen el longuis al respecto. “Es la persona que contactó conmigo para darme la oportunidad de venir. Es una de las personas más cercanas que tengo aquí. Tenemos una relación estrecha y para mí es importante, desde luego”.