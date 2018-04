Hola a todos. Aquí estamos de nuevo, 11 días después de mi último blog escribo estas líneas antes de irme a la cama. Mañana volvemos al lío, con la octava etapa que nos llevará desde Itajaí, Brasil, a Newport, en Estados Unidos.

Como supongo que sabréis, el tiempo para el descanso ha sido más poco que mucho porque en la última etapa llegamos cinco días más tarde que los primeros y al final eso significa menos tiempo para poner el barco a punto y para que nosotros descansemos. Pero ha sido un tiempo efectivo. Los chicos de tierra han trabajo muy duro y rápido para que cuando soltemos amarras el Mapfre esté perfecto. Creo incluso que está mejor aún que en la salida en términos de acabado y pequeños grandes detalles.

Después de cinco etapas empezándolas como líderes de la general, ahora lo hacemos como segundos clasificados, a un punto del primero. La regata, como ya sabíamos, empieza otra vez.

5.700 millas de etapa que, calculamos, serán unos 18 días de etapa, y en los que habrá de todo. Será una salida relativamente ligera y de ceñida hasta Cabo Frío, justo después de Río de Janeiro. Pasado eso llegará el momento de enganchar los vientos Alisios que nos llevarán hasta la zona de las calmas ecuatoriales. Pero antes de eso habrá que lidiar con todo lo que arrastra al mar el río Amazonas. La salida del Amazonas implica ramas, algas y todo tipo de vegetación que es un problema para nosotros porque todas esas cosas se pueden enganchar en la quilla o los timones y frenarnos, por lo que suele ser importante cuándo y cómo parar para quitar las algas.

Una vez crucemos el ecuador, de nuevo los alisios que nos llevarán hasta la Corriente del Golfo, que es el sistema oceánico actual más importante del Hemisferio Norte. Es una corriente cálida del Norte del Atlántico que va hacia el Nordeste desde la Florida hacia región de los Grandes Bancos de Terranova. El tema es que ahí donde pasas a agua muy, muy fría. El último día, en las últimas 100 millas, es una navegación diferente con el agua como digo muy fría, está entre 4º y 6º C, mucha niebla y complica la llegada a Newport.

En cuanto a la tripulación, como siempre he dicho, mantenemos el mismo bloque como siempre queremos. La única diferencia esta vez es que vamos uno menos porque Sophie se está recuperando de una lesión en el codo que no ha evolucionado como nos hubiese gustado. La dureza de la última etapa en el océano sur no ha ayudado y el codo le ha molestado más de lo que debería por lo que tiene que descansar para recuperarse y volver al cien por cien para el cruce del Atlántico, que es la siguiente etapa, la novena, y que es la última de la vuelta con doble puntuación.

Estoy muy contento con mi tripulación. Los veo totalmente conscientes de lo que ha pasado en la etapa siete –que fuimos últimos tras un par de roturas encadenadas- ha sido un problema técnico y, aunque no valga para nada y cierto es que faltaba mucha de etapa, la realidad es que íbamos primeros en ese momento, cosa que te da todavía un poco más de confianza. Seguimos teniendo por supuesto fe ciega en Juan [Vila, navegante] y en sus decisiones y en la tripulación, por eso no hay ninguna razón para cambiar como navegábamos. Ahora hay que concentrarse y salir ahí a por todas.

¡El próximo blog os lo envío ya desde el océano!