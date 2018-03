Nos quedan unas 400 millas para Cabo de Hornos. El jueves al amanecer llegaremos por fin a Cabo de Hornos después de un océano Sur durísimo desde Nueva Zelanda todavía nos queda una noche que pasar y espero que no haya problema y podamos pasar el cabo y ponernos un poco dirección norte que siempre es un poco más sencillo.

La etapa deportivamente esta siendo difícil porque después de una salida muy buena de Auckland y los dos primeros días peleando por la cabeza, tuvimos una avería en el carril del mayor, en el mástil, que nos ha ido mermando un poco sobre todo por cómo navegar, no poder tener toda la mayor completa y perdiendo un poco aquí y otro allá que nos ha hecho ir en el paquete de atrás, que es una pena porque estábamos con Brunel, que ahora es líder con cierta holgura. Ahora nosotros peleamos con el segundo, tercero y cuarto. También hay que decir que teniendo lo que tenemos, llegar a Cabo de Hornos en esta posición, la verdad es que esta muy bien y nos hace ser positivos de cara aquí a lo que queda, que son unas 2.000 millas náuticas a Itajai y podamos ir con más normalidad y con condiciones un poco mas fáciles y a ver si no nos merma demasiado lo que tenemos en el mástil.

Toda la semana, la etapa, la regata… va a estar marcada por la perdida de un tripulante del Scallywag, John Fisher, que hace un par de días cayó al agua y ya sabes que si estás por aquí y caes al agua poco plan hay. Estamos navegando mas bajos que nunca, porque los limites están más abajo que en los últimos años, y hemos estado navegando por el 57/58 ºS a unos 3,5º C, entonces… Una pena. Yo lo conocí en esta Volvo pero era una persona muy maja y sé que era un regatista conocido y muy bueno.

Esto es un poco cíclico, la gente habla mucho de los peligros más para dar bombo que creyéndoselos y la realidad es que nosotros sabemos muy bien cual es el peligro y sobre todo no hay sitio para una segunda oportunidad o marcha atrás. Si te caes al agua, que es el mayor peligro, prácticamente no hay vuelta atrás.

Tristes en el MAPFRE porque nunca te gusta oír algo así. Y desde que llegó la noticia aquí de que alguien se había caído al agua hasta que han informado que han dejado de buscar evidentemente es un poco angustioso, pena… pero tenemos que seguir para adelante, hay que llegar a Itajai y para eso hay que salir de aquí lo antes posible.

Hoy hemos hecho un par de partes buenos y un par malos, como el que acaba de llegar ahora. Seguimos peleando duro para seguir hacia Brasil y no tener que parar en Cabo de Hornos, que como estaba previsto antes de empezar la etapa, tenemos a los compañeros del equipo de tierra allí esperando por si queremos reparar. La realidad es que si paras, mínimo son 12 horas, por la organización, y eso no compensa nunca, así que si esta noche no pasa nada seguiremos recto y a ver si hay suerte en la siguiente calma o transición para echarle el guante al resto otra vez.

En una semana estamos en Brasil, hay ganas de salir de este frio insoportable que estamos teniendo supongo que a una temperatura mejor y con ganas de disfrutar de Brasil.