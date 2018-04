Más difícil todavía para Real Madrid y Baskonia

A pocas horas del comienzo de las eliminatorias de cuartos de final de la Euroliga, al mejor de cinco asaltos, el parte médico sacudió a los dos aspirantes españoles. Los timones de Real Madrid y Baskonia, Facundo Campazzo y Jayson Granger, se quedaban en tierra abocando a sus equipos al más difícil todavía ante Panathinaikos y Fenerbahçe respectivamente. Desde el curso 2008-2009, cuando el playoff comenzó a disputarse en formato 2-2-1, el balance en 36 cruces es de 28-8 a favor de los equipos con ventaja de cancha; 17-3 si se reduce la contabilidad al último lustro. Comienza un reto mayúsculo en Atenas y Estambul.

“Estamos haciendo un máster en lesiones esta temporada. Pero hemos sabido sacar la cabeza”, se lamentó Laso tras conocer la baja de Campazzo. No funcionó el tratamiento conservador que siguió el base argentino durante las últimas tres semanas y, finalmente, tendrá que someterse a una artroscopia para solucionar una lesión condral en la rodilla izquierda. El pronóstico: un mes más de baja. En la caldera del OAKA tampoco estará Llull, que ya está entrenando con el equipo. "En el partido de liga regular en Atenas tuvimos un gran inicio porque el trabajo de Yusta sobre Calathes resultó buenísimo. Que no esté Facu hará que otros jugadores asuman responsabilidades. Nunca pienso que un jugador por sí solo será determinante, aunque son ellos los que tienen la capacidad de decidir. Para clasificarnos hay que ganar en el OAKA. En mi cabeza no está el playoff, sino el partido de este martes. Nunca te guardas nada, tenemos que jugar siempre al máximo", explicó el técnico madridista.

La única vez en la era Laso en la que el Madrid se jugó el billete a la Final Four sin ventaja cayó derrotado: 3-0 ante el Fenerbahçe en 2016. Sin embargo, el curso pasado, el único equipo con factor cancha en contra en los cruces de cuartos se proclamó campeón: el Fenerbahçe, que derrotó 0-3 precisamente al Panathinaikos. Desde la marcha de Zeljko Obradovic del banquillo griego, en 2012, los verdes han caído en sus cinco intentos de llegar a la Final Four.

Zeljko, tótem de la Euroliga con nueve títulos, aparece esta vez en el camino del Baskonia, que en las 10 últimas temporadas solo ha conseguido superar en una ocasión los cuartos (2015-2016). Pedro Martínez se queda sin Granger, con problemas en el ligamento del tobillo izquierdo. CSKA-Khimki y Olympiacos-Zalgiris completan el cuadro de aspirantes a estar en Belgrado del 18 al 20 de mayo.