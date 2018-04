El Real Madrid buscará la Final Four en territorio comanche ante el Panathinaikos

El Madrid peleará por el billete a la Final Four de Belgrado en territorio comanche ante el Panathinaikos. El conjunto de Laso se jugará su quinta presencia en seis años en la fiesta de la élite del baloncesto europeo sin factor cancha, en una eliminatoria al mejor de cinco partidos con formato 2-2-1, y con la necesidad de ganar al menos uno en el OAKA de Atenas. Cumplieron con el pronóstico los blancos y derrotaron al Brose en una fiesta anotadora (106-86) coronada por la exhibición de Randolph (23 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 5 robos y 38 de valoración), pero no les salieron las cuentas.

“La Euroliga no perdona”, sentenciaba premonitorio Causeur en la víspera de la jornada decisiva. El Madrid perdió la ventaja de pista en la eliminatoria de cuartos de final porque la irregularidad propia le hizo dejar su futuro en manos ajenas. Dos victorias agónicas en la prórroga, la de Panathinaikos ante Armani Milán y la de Zalgiris ante Olympiacos, sacaron al conjunto de Laso de los puestos de privilegio para pelear por la Final Four. No cuadraron las cábalas para los blancos en la última de 30 jornadas en las que pelearon contra los rivales y contra el parte médico y acabaron cediendo 11 derrotas, cuatro más que la temporada pasada. Un expediente lastrado, sobre todo, por los cuatro pinchazos como local (Khimki, Estrella Roja, Olympiacos y Fenerbahçe). El castigo, tener que remangarse en Atenas ante el Panathinaikos de Xavi Pascual.

Una hora antes de recibir al Brose llegó el palo al WiZink Center. Olympiacos desperdiciaba 16 puntos de ventaja mediado el tercer cuarto (57-41) y caía en la prórroga ante el Zalgiris (85-86). Con ese resultado, el Madrid perdía la cuarta plaza de la clasificación y con ella el factor cancha. Un premio crucial atendiendo a la historia, puesto que desde el curso 2008-2009, cuando el playoff comenzó a disputarse al mejor de cinco partidos, el balance en 36 cruces es de 28-8 para los equipos con ventaja de cancha; 17-3 si se reduce la contabilidad al último lustro. La única vez en la era Laso que los blancos se jugaron el billete a la Final Four sin ventaja cayeron derrotados: 3-0 ante el Fenerbahçe en 2016.

Ante semejante panorama, la combinación era sencilla. Si el Madrid ganaba al Brose su rival en el playoff sería el Panathinaikos de Xavi Pascual; si perdía se cruzaba con el Olympiacos de Spanoulis. La misma disyuntiva que en 2014. En aquella edición, los blancos cerraron su participación en el Top-16 con una inopinada derrota a domicilio ante Zalgiris, colista. El resultado dejó a los de Laso como segundos de su grupo en esa ronda, evitaron a Panathinaikos y chocaron con los del Pireo en cuartos, en una eliminatoria que acabaron ganando en el desempate (3-2) rumbo a la Final Four de Milán. ¿Alguno de los dos equipos griegos le viene mejor al Madrid por alguna característica o circunstancia?, le preguntaron a Laso antes de esta jornada. “Esta misma cuestión nos la hicimos hace cuatro años en Kaunas y… No sé lo que piensa Rudy o Felipe y, muchas veces, no tienen por qué pensar igual. Los dos rivales son complicados”, despejó enigmático el entrenador madridista, con el episodio de hace cuatro ediciones muy presente. Esta vez, el viaje será a Atenas y no al Pireo.

El electrizante inicio de Randolph (14 puntos y tres robos de balón en apenas ocho minutos) no impidió que el Brose tomara la iniciativa al final del primer cuarto. Con Musli y Wright a los mandos, 8 y 9 puntos respectivamente en ese tramo, el conjunto alemán se movió con comodidad en un partido de ataques dinámicos y defensas laxas. Con esa inercia marcada transcurrió el segundo acto; con dos triples consecutivos de Rudy para responder a los siete puntos de Rubit, con Felipe y Hackett alternando protagonismo y el marcador creciendo a ritmo de vértigo. Del 27-28 del minuto 10 al 53-50 al descanso.

Sin embargo, a la vuelta de vestuarios, el Madrid pegó el estirón con un parcial de 7-0 que marcó el camino a los locales. Sin Campazzo ni Llull todavía, sin necesidad de forzar el tobillo maltrecho de Tavares, los blancos impusieron la calidad de su repertorio ante un rival enclenque. Con la brega de Ayón y la clase de Doncic, el equipo de Laso sentenció la contienda en un santiamén. El cuarto triple de Randolph, con el que sumaba 21 puntos, estiró la renta hasta los 15 (78-63, m. 28) y acabó con cualquier intriga. La fiesta anotadora llevó a los blancos hasta los 106 puntos mientras acumulaban ritmo y sensaciones para el tramo decisivo de la temporada.