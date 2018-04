Ernesto Valverde: “Tenía este día marcado en rojo”

Perder el pasado verano la Supercopa de España contra el Madrid y en el Bernabéu dejó muy tocado al Barcelona. No solo por el rival y el escenario, también por el resultado (un 5-1 global) y las formas. Se intuyó un fin de ciclo. Una debacle. Un cambio de rumbo. “Aquella semana estábamos todos liquidados, el entrenador, el utillero, el jefe de prensa, todos”, recordaba este sábado Ernesto Valverde, el técnico, que pasó del estado líquido al gaseoso para insuflar energía a su equipo y recuperarlo para la causa.

Lo hizo con tanto entusiasmo y gracia que su Barcelona todavía no ha perdido ni un partido de Liga —y ya van 39, lo que supone romper un nuevo récord, el de los 38 partidos que estuvo invicta la Real en la temporada 1979-1980—, disputa el próximo sábado la final de la Copa del Rey y siente que ya acaricia el título de Liga. “Antes de empezar este partido nos quedaban diez puntos para ser campeones, ahora nos quedan siete con 18 puntos por jugar”, resumió para hacer patente lo evidente: solo una catástrofe evitará el alirón.

Claro que viene de vivir la experiencia más traumática desde que se sentó en el banquillo del Camp Nou: el martes cayó eliminado de la Champions en Roma pese a traer los deberes hechos de casa (4-1 en la ida, 3-0 en el Olímpico). “Te vas con la sensación de que has decepcionado a la gente”, se arrancó. Y admitió: “La situación que hemos vivido esta semana es muy parecida a la que vivimos al principio de temporada”, dijo Valverde, que encontró una similitud perfecta entre aquel momento y este. También porque confía en que sea posible levantar igualmente la moral de los suyos. “Sabemos que en esos momentos se concentra la rabia, pero luego hay que tirar adelante, poner la cabeza y el corazón en el campo. Contra el Valencia el equipo ha tirado de ahí, y del talento, que lo tiene, pero especialmente de querer superar una situación difícil”, explicó el entrenador.

“Teníamos que poner la cara después de una derrota tan dura como la del otro día. Y no es sencillo. Ya sabemos que fallamos el otro día, pero después de una derrota dolorosa siempre hay que juntarse todavía más. El partido era doblemente importante por eso y porque jugábamos contra el tercer clasificado. Quedan pocos partidos y pocos puntos para un objetivo que en el mes de agosto pensábamos que era imposible. Yo este partido lo tenía marcado en rojo antes de la semana que llevamos. Imagínate después, me faltaban colores”, remató.

Al Txingurri no le importa que ahora pueda darse poco valor, o menos del que tiene, al título de Liga, o al doblete que tiene a tiro. “Son gajes del oficio”, asume. Pero no quieren tragar los jugadores, que reivindican lo difícil que es ganar y seguir ganando, coleccionar títulos: “Sabíamos que el público podía estar enfadado, como nosotros, que podíamos estar dolidos después del partido del otro día, pero ahora parece que ganar una liga no tenga mérito”, dijo Suárez. El triunfo, añadió el delantero, es también importante para el equipo: “el estado anímico en el vestuario no era bueno”. “Todos los jugadores, como los hinchas, sentimos mucho lo que pasó. Pero tenemos que ser fuertes”, apuntó Coutinho.

También defendió a los jugadores Guillermo Amor, director de Relaciones Institucionales del club: “Parece que después del otro día pasamos de 100 a cero. Se está trabajando bien; ante la Roma no salieron las cosas”.