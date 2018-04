Valverde: “Imagino que sí estoy señalado”

Después de sufrir un tremendo revés en la Liga de Campeones, el martes pasado ante la Roma, el Barcelona vuelve a La Liga. Una competición aspirina para el cuadro azulgrana, en la que no hay quien le tosa: está a 11 puntos del segundo, el Atlético; a 14 del tercero, el Valencia, su próximo rival en el Camp Nou. “La reacción del público dependerá de nuestra respuesta”, avisó Ernesto Valverde, antes de recibir al equipo de Marcelino García Toral (mañana, 16.15 horas). “Ahora el campeón de la liga es otro equipo”, recordó el preparador; “y a nosotros no quedan 10 puntos para ser campeones. No podemos quedarnos lloriqueando en casa. Si ganamos, nos quedarán siete puntos. Hace unos meses, era impensable”.

“Esta temporada, Leo tiene muchas cosas que ganar” Messi, junto a Suárez, en el entrenamiento del Barça. Alejandro García EFE La estadística dice Messi ha conquistado una de las últimas cinco Champions. Un dato que le recordaron esta mañana a Valverde. “Esto es un juego. Messi es uno de los jugadores que más Champions tiene y conseguir la Champions de manera continuada es difícil. No puedes tener un momento malo en la competición y no estuvimos bien. Ese tipo de estadísticas son engañosas porque el corte lo pone donde quiere”, apuntó el técnico. Y recordó que el 10 tiene metas en el horizonte: “Esta temporada, Leo tiene muchas cosas que ganar. Con su equipo y con su selección”.

Nada más poner un pie en el Camp Nou a Valverde le birlaron a Neymar (el PSG pagó su cláusula) y su flamante Barça padeció ante el Madrid en la Supercopa de España. “En agosto parecía que el mundo se acababa, que era una hecatombe, pero todos tiramos hacia adelante. Cuando eres jugador, vas con tus problemas, pensando en lo que te atañe directamente a ti. El entrenador, en cambio, se lleva los problemas de todos”, explicó el entrenador, que no quiere rebobinar más el duelo ante la Roma. “Claro que te cuestionas lo que has hecho, pero a posteriori no puedes cambiar ya nada”, sostuvo.

“No sé si me siento señalado, pero imagino que sí”, afirmó el técnico. Una situación, en cualquier caso, que la asume. “Cuando firmas un contrato con un equipo como el Barça sabes que es así. Va con el cargo”, asumió. Eso sí, Valverde se hace responsable de la derrota. Sin embargo, el preparador entiende que no traicionó el ADN azulgrana. “No creo que haya traicionado al estilo del Barça. No lo veo por ningún lado. Una cosa es decir que no pudimos superar al rival y otra cosa es ponerse dramático para escribir una novela de terror”, aseguró. “No es fácil la Champions. Al final la Liga te da un dato de regularidad durante una temporada que es absolutamente complicado y la Champions es muy especial y no puedes tener un bajonazo. Tienes un día en el que no eres capaz de superar a un rival o tienes momentos de debilidad y eso te cuesta caro”, añadió el técnico del Barcelona.

El Barça de Valverde tiene la Liga para purgar sus penas. “He visto bien al equipo dentro de que es un momento difícil de la temporada, posiblemente el segundo más difícil desde agosto y desde ese día hemos llevado una línea regular y buena. Es el momento en el que lo que quieres es poder continuar. Tenemos cosas por ganar”, dijo. Y analizó al Valencia: “Espero el mismo de siempre porque después de perder contra nosotros están en una gran racha. Juega con un 4-4-2 absolutamente reconocible y le está yendo bien. Es un equipo que está haciendo una gran temporada. No tiene competición europea y el año que viene sí lo tendrá”.