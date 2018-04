España pierde el dobles e invoca a la épica

Era Valencia, pero podía haber sido Múnich, Berlín o Düsseldorf, porque si uno miraba al cielo encontraba un capote gris y el termómetro apenas llegaba a los diez grados. Luego, por si fuera poco, al escenario se incorporó la llovizna y un viento frío que todavía acomodaron más a la pareja alemana, confortable e inspirada, como si la eliminatoria transcurriera en casa. Pero no, era Valencia, una Valencia con una climatología tan destemplada que durante un buen rato, demasiado, contagió al equipo español, ahora en un buen lío porque Feliciano y Marc López cedieron en el dobles contra Jan-Lennard Struff y Tim Puetz (6-3, 6-4, 3-6, 6-7 y 7-5, en 4h 40m) y, por lo tanto, 2-1 abajo, solo cabe invocar a la épica para alcanzar las semifinales.

En un día de perros, la Plaza de toros se transformó en una montaña rusa de emociones y suspiros, porque lo que comenzó de una forma acabó de otra completamente distinta. Alemania arrolló en los dos primeros parciales, pero luego encontró respuesta y España estuvo a punto de voltear un pulso completamente loco, partido por la mitad. Al final pesó más la linealidad de los visitantes, competitivos de principio y a fin, y el desacierto del dúo español en las oportunidades de quiebre: dos de 20. Feliciano y Marc estuvieron sin luz hasta que no se vieron acorralados; la reacción fue brava, formidable para el espectáculo, pero llegó tarde y se quedó corta.

Los antecedentes ya decían que entre los dos alemanes había buena química, a pesar de haber actuado juntos solo dos veces en la Copa Davis, pero la mezcla entre Feliciano y Marc también le había funcionado previamente a España, tanto en Rumanía (2016) como en Croacia (2017). Sin embargo, en el coso hubo un desequilibrio pronunciado desde el principio, porque las raquetas españolas despertaron perezosas y en los dos primeros parciales Struff y Puetz se impusieron por tierra mar y aire. El segundo aportó todo el oficio del doblista, sin lagunas, y el primero fue un verdadero martirio porque sus casi dos metros (1,97) son de lo más engañosos. Tiene un mazo Struff, palanca y brazos larguísimos para tapar cualquier agujero; pero es que además tiene muñeca, como su compañero, y entre los dos barrieron la red con solvencia y achicaron espacios como si fueran pulpos.

Un revés paralelo precioso, profundo y combado, abrió la primera fuga de agua en el cuarto juego del partido. Confirmado el primer break, los alemanes fueron imponiendo su buen hacer y abrieron una brecha considerable, mientras que Marc y Feli carburaban a trompicones y sufrían para retener a duras penas cada turno de saque.

Aunque a Boris Becker le daba por bailotear al compás de la charanga, se palpaba cierta pesadumbre en el ambiente. “¡Dale al largo!”, gritó un espectador, cansado del martilleo de Struff. Mientras, el padre de Rafael Nadal, Sebastià, no paraba quieto e iba todo el rato de un asiento a otro, y su hijo analizaba con David Ferrer desde el banquillo; protegidos, los dos, con abrigos porque Valencia bien podía ser Manchester o Gelsenkirchen, porque de la primavera ni rastro este sábado. Se respiraba cada vez más tensión y la cosa se ponía fea. Sin embargo, el dúo español no se inclinó del todo y de la oscuridad se escapó un rayo de luz en el tercer parcial, en el que España arañó un break imprescindible para alargar la tarde.

La resistencia tuvo premio. Nadal enchufó al personal, levantándose como un resorte y agitando los brazos, resoplando de los nervios, llamando a esa eterna aliada suya que es la épica. Y esta, a pesar de que hacía un día tan desapacible, decidió salir de casa y reanimar a los dos españoles. Feliciano desenfundó la derecha y Marc, el pequeño gran estratega, se reorientó para darle mucho más sentido al juego. Con la munición a punto lograron el primer break, en el tercer set, contrarrestado con otro de los visitantes; después, en la muerte súbita, empezaron a remolque (0-2), pero reajustaron y España (7-4) igualó el electrónico, inclinando anímicamente el partido a su favor.

Alemania había estado a solo dos puntos de llevarse el gato al agua y recibió un fuerte impacto, pero no se descompuso. Aguantó el empuje atmosférico en el quinto parcial y dio la punzada definitiva con una última rotura, para 6-5, que redondeó en el servicio posterior. Ahora a España solo le vale la heroica. A esta se le espera, no queda otra: es eso o nada. Ganar y ganar, sin el más mínimo margen de error. Primero intervendrá Nadal contra Alexander Zverev, un prodigio aún con todo por demostrar, y luego llegaría un quinto partido para el que teóricamente se cuenta con David Ferrer, derrotado en la apertura de la serie. Complicado, pero no imposible.