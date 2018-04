Theo busca protagonismo en el Real Madrid

Theo Hernández tensionó las relaciones entre Real Madrid y Atlético hace once meses. El lateral, que había hecho la pretemporada con a las órdenes de Simeone y que se marchó cedido al Alavés tras renovar su contrato hasta 2021, pasó reconocimiento médico con el conjunto blanco dos días antes de la vuelta de las semifinales de Champions. El club del Manzanares, después de su primer buen tercio de temporada con el Alavés, le había ofrecido una ampliación de contrato y cuadruplicarle el sueldo (de uno a cuatro millones). Theo dijo que no. Sólo quería fichar por el Madrid. La contratación se hizo oficial después de la Duodécima en Cardiff. Theo llegó por algo menos de 30 millones y firmó para cinco temporadas.

Once meses después de aquellos días de tensión —al Atlético no le gustó nada que el jugador pasara reconocimiento médico en plena competición—, poco se ha hablado de Theo que, a sus 20 años, vive todavía su proceso de adaptación al Madrid. De momento, no ha dejado huella en ningún partido ni ha sido protagonista. Se le ha visto bastante acelerado, fuera de posición y poco preciso en los centros (ha metido 10 buenos de 46), como si jugara con miedo a fallar. Lo contrario a lo que le pasaba en el Alavés. “Hay que darle tiempo, es muy joven y esto es el Madrid. Marcelo también necesitó su adaptación”, apuntan desde el club recordando como muchos, en invierno de 2006, se reían de aquel pipiolo brasileño recién llegado a Chamartín. Theo, que en su presentación dijo que se pegaría a Marcelo para aprender, podría disputar hoy su primer derbi si Zidane decide dar descanso al brasileño en vista de la vuelta de los cuartos del miércoles contra la Juve.

El Madrid quiso al lateral por ser explosivo, joven, con talento y proyección. Buscaba un futbolista de recambio con más garantías que Coentrão que se pasó casi toda la temporada lesionado. El portugués jugó el 5% de los minutos la temporada pasada (Marcelo, el 72%). Este año, Marcelo ha disputado el 65% y Theo el 31%. “Estoy bastante contento con esta temporada, al principio me costó un poco. Tengo que seguir creciendo y quedarme aquí toda la vida”, ha declarado Theo esta semana en una entrevista con una casa de apuestas. En Liga lleva diez partidos, siete de titular. No ha marcado ningún gol y tampoco ha dado asistencias. En Copa sí fue titular en todos los partidos: no marcó ningún gol y dio una asistencia.