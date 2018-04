La relación entre el Real Madrid y Fabio Coentrão nunca termina. Cuando Zinedine Zidane y el resto de la plantilla parecía haberlo perdido de vista definitivamente, se han encontrado con el que el lateral portugués medita volver a Valdebebas a partir de la próxima semana. "Coentrão, otra vez tú aquí?", se preguntaban esta mañana en el vestuario del Madrid en el último entrenamiento previo al derbi.

El lateral portugués, cedido al Sporting desde el pasado verano y hasta el próximo 30 de junio, ha sido suspendido por el presidente de su club junto a otros 18 compañeros y se está planteando volver a Valdebebas esta misma semana. No tiene ficha, por lo que no podría jugar ni un solo minuto, ni siquiera con el filial, pero quiere al menos poder entrenarse para no perder el tren del Mundial.

Coentrão, que el año pasado jugó apenas el 5% de los minutos totales y que se pasó la temporada con molestias y dolencias que le impedían incluso entrenarse -"le duele algo", fue la frase más repetida por Zidane- buscará la protección de Cristiano para pasar este último mes y medio de competición previo a Rusia en el Real Madrid.

Bruno de Carvalho, presidente del Sporting, arremetió contra la plantilla el pasado jueves después de la derrota por 2-0 contra el Atlético en los cuartos de la Europa League. Dijo que los jugadores habían estado distraídos y habían cometido “errores groseros”. Molestos con esas palabras, los futbolistas emitieron un comunicado y Coentrão fue uno de los 18 que lo compartió en Facebook. "Apuntar con el dedo para culpar el desempeño de los atletas públicamente, cuando la unión de un grupo se rige por el esfuerzo conjunto, sea cuando sea la situación que estemos atravesando... todos los asuntos se resuelven dentro del grupo. "¡Somos profesionales, somos humanos! ¡Nuestra integridad y nuestro compromiso son sagrados!", se podía leer en el texto. del comunicado.

Bruno de Carvalho reaccionó con un mensaje en Facebook en el que dijo que los firmantes "están inmediatamente suspendidos" y avisó de que está "harto de actitudes de niños mimados, que no respetan a nada ni nadie, como por ejemplo a los aficionados". De volver a Valdebebas, aunque sólo fuera para entrenarse, sería el segundo regreso de Coentrão al Real Madrid después de la temporada que estuvo cedido en el Monaco.